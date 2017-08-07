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Японский министр по делам Южных Курил признался, что не разбирается в этой проблеме

Международная панорама
7 августа, 8:52 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 7, августа. /ТАСС

В ответ на вопрос журналистов во время посещения своего избирательного округа в префектуре Аити Тэцума Эсаки сказал, что является дилетантом в проблеме "северных территорий"

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ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Новый министр по делам Окинавы и "северных территорий" (так в Японии называют российские Южные Курилы) Тэцума Эсаки в разговоре с журналистами признался, что не разбирается в территориальном вопросе с РФ. Его высказывания привела в понедельник газета Mainichi.

По ее сведениям, в ответ на вопрос журналистов во время посещения своего избирательного округа в префектуре Аити он сказал, что является дилетантом в проблеме "северных территорий". "Поскольку я плохо в этом разбираюсь, мне необходимо будет больше узнать об этом. [Во время дебатов в парламенте] буду тщательно зачитывать заявления, подготовленные моим аппаратом", - приводит издание слова министра.

Комментируя ситуацию вокруг вступившего на свой пост 3 августа Эсаки, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга подчеркнул, что это заявление не предназначалось для прессы. "Это было заявление не для записи. Министр Эсаки сказал, что не думал, что его высказывания появятся в прессе", - отметил Суга на пресс-конференции в Токио.

По его словам, министру уже было сделано предупреждение, что надо быть внимательнее, поскольку подобные неофициальные заявления также могут использовать журналисты. Кроме того, Суга отметил, что речи об отставке Эсаки на данный момент не идет.

Внимание к новому правительству Японии связано с недавними перестановками, которые прошли на фоне резкого падения рейтинга премьер-министра Синдзо Абэ. Одной из причин этого стали многочисленные скандалы вокруг образовательной организации "Какэ гакуэн", которой руководит близкий друг премьера, а также неосторожные заявления членов правительства. Так, экс-министр обороны Томоми Янада высказывалась в поддержку одного из кандидатов на выборах в законодательное собрание Токио от имени ведомства и сил самообороны, чем, по мнению оппозиции, нарушила сразу несколько законов.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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