Мать убитого журналиста Олеся Бузины направила иск против Украины в ЕСПЧ

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Валентина Бузина, мать убитого в 2015 году в Киеве журналиста Олеся Бузины, подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил в понедельник ее адвокат Ренат Кузьмин.

"Издевательства украинской власти над Валентиной Бузиной, мамой убитого в Киеве журналиста Олеся Бузины, вынудили потерпевшую обратиться в Европейский суд по правам человека с иском к государству Украина", - написал он в Facebook.

По данным адвоката, "генпрокурор, глава СБУ и президент, предварительно сговорившись, отказали потерпевшей даже в личном приеме, не говоря уже о чем-то большем", а так как они являются представителями действующей власти, то "государство должно ответить теперь за их действия перед Европейским судом".

К участию в деле в ЕСПЧ против Украины, по его словам, будут подключены "ведущие европейские эксперты по правам человека и лучшие европейские юристы, которых украинская власть не сможет ни арестовать, ни запугать, ни дискредитировать".

Ранее Кузьмин отмечал, что основаниями для подачи иска является невыполнение государством Украина своих функций по обеспечению быстрого, полного и независимого расследования убийства Бузины, а также систематическое пренебрежение правами потерпевшей и масса других нарушений закона в ходе следствия. В частности, адвокат подчеркивал, что правоохранительные органы не выполнили свои обязательства справедливого расследования убийства, игнорировали ключевую версию заказного убийства и причастности к этому правоохранительных структур Украины, а также уничтожили часть особо важных материалов дела и пытались незаконно устранить его от участия в деле в качестве защитника.

Убийство и следствие

Олесь Бузина - журналист, писатель, телеведущий известный своими оппозиционными высказываниями, был застрелен в Киеве 16 апреля 2015 года возле своего дома. Автор книг "Вурдалак Тарас Шевченко", "Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину". В мае 2009 года Бузина предложил принять пакет законов, запрещающих пропаганду идеологического наследия ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в РФ) как тоталитарной фашистской партии. В 2014 году публиковал статьи и авторские колонки в поддержку жителей Донбасса. Был шеф-редактором газеты "Сегодня", в марте 2015 года ушел из издания из-за цензуры.

Спустя два месяца после убийства были задержаны двое подозреваемых в совершении преступления - националисты Андрей Медведько и Денис Полищук, которые ранее служили в зоне силовой операции. Они категорически отрицают свою вину. Летом 2016 года у них принудительно были взяты образцы крови для проведения ДНК-экспертизы. После получения ее выводов генпрокурор Украины Юрий Луценко обещал передать дело в суд. Однако на данный момент Медведько и Полищук находятся на свободе, так как суд выпустил их под личное обязательство. Только в конце июня этого года прокуратура Киева, как сообщил адвокат подозреваемых Сергей Войтенко, информировала о завершении досудебного расследования и передаче дела об убийстве Олеся Бузины в суд.