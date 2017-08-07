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Мать убитого журналиста Олеся Бузины направила иск против Украины в ЕСПЧ

Международная панорама
7 августа, 12:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, августа. /ТАСС

По словам адвоката Валентины Бузины, к участию в деле "будут подключены "ведущие европейские эксперты по правам человека и лучшие европейские юристы"

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КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Валентина Бузина, мать убитого в 2015 году в Киеве журналиста Олеся Бузины, подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил в понедельник ее адвокат Ренат Кузьмин.

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"Издевательства украинской власти над Валентиной Бузиной, мамой убитого в Киеве журналиста Олеся Бузины, вынудили потерпевшую обратиться в Европейский суд по правам человека с иском к государству Украина", - написал он в Facebook.

По данным адвоката, "генпрокурор, глава СБУ и президент, предварительно сговорившись, отказали потерпевшей даже в личном приеме, не говоря уже о чем-то большем", а так как они являются представителями действующей власти, то "государство должно ответить теперь за их действия перед Европейским судом".

К участию в деле в ЕСПЧ против Украины, по его словам, будут подключены "ведущие европейские эксперты по правам человека и лучшие европейские юристы, которых украинская власть не сможет ни арестовать, ни запугать, ни дискредитировать".

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Ранее Кузьмин отмечал, что основаниями для подачи иска является невыполнение государством Украина своих функций по обеспечению быстрого, полного и независимого расследования убийства Бузины, а также систематическое пренебрежение правами потерпевшей и масса других нарушений закона в ходе следствия. В частности, адвокат подчеркивал, что правоохранительные органы не выполнили свои обязательства справедливого расследования убийства, игнорировали ключевую версию заказного убийства и причастности к этому правоохранительных структур Украины, а также уничтожили часть особо важных материалов дела и пытались незаконно устранить его от участия в деле в качестве защитника.

Убийство и следствие

Олесь Бузина - журналист, писатель, телеведущий известный своими оппозиционными высказываниями, был застрелен в Киеве 16 апреля 2015 года возле своего дома. Автор книг "Вурдалак Тарас Шевченко", "Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину". В мае 2009 года Бузина предложил принять пакет законов, запрещающих пропаганду идеологического наследия ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в РФ) как тоталитарной фашистской партии. В 2014 году публиковал статьи и авторские колонки в поддержку жителей Донбасса. Был шеф-редактором газеты "Сегодня", в марте 2015 года ушел из издания из-за цензуры.

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Спустя два месяца после убийства были задержаны двое подозреваемых в совершении преступления - националисты Андрей Медведько и Денис Полищук, которые ранее служили в зоне силовой операции. Они категорически отрицают свою вину. Летом 2016 года у них принудительно были взяты образцы крови для проведения ДНК-экспертизы. После получения ее выводов генпрокурор Украины Юрий Луценко обещал передать дело в суд. Однако на данный момент Медведько и Полищук находятся на свободе, так как суд выпустил их под личное обязательство. Только в конце июня этого года прокуратура Киева, как сообщил адвокат подозреваемых Сергей Войтенко, информировала о завершении досудебного расследования и передаче дела об убийстве Олеся Бузины в суд.

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