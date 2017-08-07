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СМИ: в Турции задержаны пять иностранцев, планировавших теракт

Международная панорама
7 августа, 13:14 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 7, августа. /ТАСС

При обысках у задержанных были найдены три ружья, глушитель и материалы пропагандистского характера

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АНКАРА, 7 августа. /ТАСС/. Пять иностранных граждан, которые являются сторонниками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), задержаны в Турции. Об этом сообщил в понедельник телеканал Habertürk.

В рамках антитеррористической операции, которая была проведена в районе Башакшехир в провинции Стамбул, в двух домах были схвачены пятеро иностранцев. При обысках у них были найдены три ружья, глушитель и материалы пропагандистского характера на электронных носителях. Отмечается, что они готовились к вооруженному нападению в Турции.

Национальности задержанных не уточняются.

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Темы
Борьба с "Исламским государством"
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