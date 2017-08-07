В Казахстане завершились международные учения "Степной орел - 2017"

АСТАНА, 7 августа. /ТАСС/. Международные миротворческие учения "Степной орел - 2017" завершились на учебном полигоне Илийский в Алма-Атинской области Казахстана. По их итогам эксперты стран НАТО дали положительную оценку уровню подготовки казахстанского миротворческого батальона "Казбат". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Подготовка миротворцев

За маневрами наблюдали военные эксперты НАТО и представители Вооруженных сил США, Великобритании, Турции, Таджикистана и Киргизии. В ходе учений, основная фаза которых прошла с 22 апреля по 4 августа на территории полигона Илийский, казахстанские миротворцы совместно с военными США и Великобритании отрабатывали патрулирование зоны ответственности, обеспечение контроля транспортных магистралей посредством установки блокпостов, охрану миротворческой базы, сопровождение отдельных лиц и гуманитарных грузов, обезвреживание минных участков и оказание первой медицинской помощи.

С военнослужащими прошли теоретические и практические занятия под руководством казахстанских, американских и британских инструкторов. В пределах учебного центра была развернута необходимая инфраструктура - миротворческие базы и имитационные лагеря беженцев. Кроме того, состоялась командно-штабная подготовка военнослужащих, которая прошла на компьютерах, с участием офицеров иностранных государств.

Оценка экспертов НАТО

В ходе торжественной церемонии закрытия учений министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков отметил, что "Степной орел" стал важным инструментом по укреплению сотрудничества и повышению уровня оперативной совместимости стран- участниц. "Глава государства Нурсултан Назарбаев в обращении к Совету Безопасности ООН отметил, что Казахстан выступает за дальнейшее совершенствование системы миротворчества ООН и намерен увеличить число своих военных наблюдателей и миротворцев в миссиях ООН по поддержанию мира. В этой связи мы будем продолжать нашу совместную миротворческую подготовку, в которой учения "Степной орел" являются ключевым звеном", - подчеркнул министр обороны Казахстана, слова которого приводятся в сообщении.

В Минобороны информировали, что директор управления сотрудничества и региональной безопасности НАТО генерал- майор Ян Тофт озвучил официальную положительную оценку представителей Североатлантического альянса уровня подготовки личного состава казахстанского миротворческого батальона "Казбат". По итогам учений он подтвердил соответствие военных республики стандартам программы "Концепция оперативного потенциала".

Учения "Степной орел" проводятся с 2003 года. Их основная цель - отработка элементов по поддержанию мира и реагированию на кризисные ситуации, подготовка к участию в операциях, проводимых ООН и НАТО, достижение оперативной совместимости с силами и средствами альянса.