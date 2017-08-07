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Суд в Польше приговорил выходцев из РФ к двум годам тюрьмы за пособничество террористам

Международная панорама
7 августа, 14:28 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 7, августа. /ТАСС

Следствие пришло к заключению, что с мая до октября 2014 года в ряде городов Польши, а также в Турции функционировала международная преступная группа, к которой якобы принадлежали фигуранты дела

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ВАРШАВА, 7 августа. /ТАСС/. Окружной суд Белостока вынес в понедельник решение по делу о причастности к террористической деятельности четырех выходцев из России, утверждающих, что они являются чеченцами. Трое приговорены к двум годам и одному месяцу лишения свободы, один признан невиновным, сообщило Польское агентство печати.

Как проинформировала ранее польская прокуратура, "Таус Г., Заур Г., Альви Й. и Шамхан А. обвиняются в участии в организованной преступной группе и сборе средств для финансирования преступлений террористического характера, связанных с так называемым Исламским государством (ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ)".

Следствие по этому делу пришло к заключению, что с мая до октября 2014 года в ряде городов Польши, а также в Турции функционировала международная преступная группа, к которой якобы принадлежали фигуранты этого дела. Предполагается, что они собирали средства для их последующей отправки в Сирию и Ирак. В обвинительном заключении приводится цифра $9 тысяч. Кроме того, арестованных подозревали в организации оказания в Польше медицинской помощи одному из боевиков, из грудной клетки которого извлекли пулю.

"Преступники занимались приобретением военного оборудования, рюкзаков с камуфляжем, оптических прицелов и гарнитуры. Позднее они передавали это оборудование на территорию Сирии и Ирака для ИГ", - подчеркивала прокуратура.

Суд в итоговом постановлении признал их виновными в поддержке террористической деятельности, но осуществляемой не ИГ, а исламистской группировкой "Кавказский эмират" (запрещена в РФ). Адвокаты подсудимых требовали признать своих подзащитных невиновными, так как они якобы собирали средства для сторонников Чеченской республики Ичкерия (самопровозглашенной республики на территории современной Чечни). Оглашенный приговор не окончательный и может быть обжалован в суде высшей инстанции.

В Польше осужденные выходцы из России находились легально. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Варшаве, с просьбой об оказании консульской помощи они не обращались.

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