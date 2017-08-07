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Саакашвили заявил, что приехал в Польшу по украинскому паспорту

Международная панорама
7 августа, 15:36 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, августа. /ТАСС

Бывший грузинский лидер заявил, что ни у американских, ни у польских пограничников не возникло вопросов к его документам

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КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, приехал из США в Польшу по украинскому паспорту. Об этом он сообщил в понедельник в Варшаве. Соответствующее видео Саакашвили разместил в Facebook.

На встрече с активистами "варшавского евромайдана" он продемонстрировал украинский паспорт и сказал, что "очень им гордится" и не считает этот документ "игрушкой отдельных олигархов, которые могут его дать и забрать, которые могут его отменить, которые могут им шантажировать".

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"Поэтому я поехал в аэропорт в Америке, сел в самолет, они посмотрели на мой паспорт, не было никаких вопросов, хотя [глава МВД Украины Арсен] Аваков и вызвал к себе действующего посла США, чтобы предупредить, чтобы меня не выпускали по этому паспорту", - сказал бывший грузинский лидер и добавил, что в Польшу он также въехал беспрепятственно.

В Варшаву экс-президент прибыл 4 августа и заявил местным СМИ, что намерен вернуться на Украину и изучает легальные способы въезда в страну.

26 июля Миграционная служба Украины опубликовала информацию о лишении Саакашвили гражданства по указу президента Петра Порошенко. Как заверяет сам Саакашвили, у него было гражданство только этой страны. Грузинского паспорта его лишили еще 4 декабря 2015 года.

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Темы
Лишение Саакашвили гражданства Украины
Персоны
Аваков, Арсен Борисович Порошенко, Петр Алексеевич Саакашвили, Михаил Николаевич
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