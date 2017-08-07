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Тиллерсон: США пока не определились с ответными мерами на сокращение дипперсонала в РФ

Международная панорама
7 августа, 15:46 дата обновления: 7 августа, 16:03 UTC+3 МАНИЛА МАНИЛА 7, августа. /ТАСС

Госсекретарь США также отметил, что приписываемое России вмешательство в выборы Соединенных Штатов привело к "недоверию"

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МАНИЛА, 7 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым довел до его сведения, что Вашингтон пока не определился с тем, какими будут ответные меры на решение Москвы сократить численность персонала американской дипмиссии в Москве. Об этом руководитель Госдепартамента рассказал журналистам в Маниле.

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"Я довел до сведения министра [иностранных дел РФ], что мы пока не приняли решение по поводу того, каким будет наш ответ на запрос России отозвать американский дипломатический персонал", - сказал он.

Ранее МИД РФ после голосования в Конгрессе по антироссийским санкциям предложил США до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и техперсонала, которые находятся в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек.

Тиллерсон сообщил, что обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым характер отношений между Москвой и Вашингтоном. "У меня была возможность сесть и обменяться мнениями с нашими российскими коллегами, Сергем Лавровым. Мы обсудили текущий характер отношений между странами и пришли к выводу, что предстоит проделать много работы", - сказал Тиллерсон.

По мнению главы Госдепа, приписываемое России вмешательство в американские президентские выборы в 2016 году повредило отношениям между народами США и РФ, а также стало причиной возникновения недоверия между государствами.

"Вмешательство России в выборы - очень серьезный инцидент. Мы затрагивали этот вопрос во время беседы с Лавровым вчера [в воскресенье], мы пытаемся помочь им понять, насколько серьезен этот эпизод и насколько серьезный ущерб он нанес отношениям между российским и американским народами. Это стало причиной возникновения недоверия между двумя нашими государствами, нам просто необходимо найти способ разобраться с этим", - сказал шеф американской дипломатии.

В настоящее время сотрудники Федерального бюро расследований, спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США ведут расследование в связи с предполагаемым вмешательством РФ в американские выборы. Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами во время прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Госсекретарь находится в Маниле, где он принимал участие в мероприятиях по линии АСЕАН. Там же у него прошла встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
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