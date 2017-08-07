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СМИ: Иордания и Палестина создали штаб реагирования на действия Израиля

Международная панорама
7 августа, 18:39 UTC+3 ТАСС

Стороны считают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится изменить существующий статус-кво на Храмовой горе в Иерусалиме

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ТАСС, 7 августа. Король Иордании Абдалла II, прибывший в понедельник в Рамаллу на Западный берег реки Иордан, провел переговоры с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом. Как сообщило агентство WAFA, палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики заявил журналистам, что по итогам встречи принято решение "о создании двустороннего кризисного штаба для реагирования на происки Израиля против иерусалимской мечети Аль-Акса".

"Это было сделано, принимая во внимание, что во главе израильского правительства стоит Биньямин Нетаньяху, и нам следует ожидать от него новых провокаций", - подчеркнул аль-Малики. Он отметил, что Нетаньяху и его кабинет "стремится изменить существующий статус-кво на Храмовой горе".

"Мы должны извлечь уроки и быть готовыми к любым новым вызовам", - указал министр.

21 июля Аббас объявил о замораживании всех контактов с Израилем, в том числе в сфере безопасности. По его словам, "это решение будет оставаться в силе до тех пор, пока израильское правительство не отменит принятых им мер против мечети Аль-Акса и палестинского народа в целом".

Израильские власти 27 июля демонтировали металлодетекторы и рампы с видеокамерами на подступах к иерусалимской мечети, против установки которых арабские жители протестовали две недели. Однако этот шаг пока не привел к налаживанию отношений.

По словам официального представителя палестинской администрации Набиля Абу Рудейны, король Абдалла II и Аббас подтвердили приверженность тесной двусторонней координации. "Иордания выразила всецелую поддержку палестинского народа и его руководства, - отметил он. - Аббас, в свою очередь, поблагодарил короля Абдаллу II за предпринятые им усилия в защиту палестинцев и иерусалимской святыни".

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Персоны
Аббас, Махмуд Нетаньяху, Биньямин Абдалла II (король Иордании)
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Израиль Иордания Палестина
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