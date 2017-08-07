СМИ: прокуратура Египта направила напавшего на туристов в Хургаде в спецклинику

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КАИР, 7 августа. /ТАСС/. Высшая прокуратура госбезопасности Египта распорядилась направить подозреваемого в нападении на иностранных туристов в курортной Хургаде в спецклинику. Об этом, как сообщила газета "Аль-Яум ас-Сабиа", информировал представитель надзорного органа.
По его словам, прокуратура приняла решение о переводе совершившего нападение в Хургаде в клинику психических заболеваний, расположенной в каирском районе Аббасия "для проверки его психической вменяемости". Указывается, что срок его обследования составит 45 дней.
Отмечается, что 28-летнему Абдель Рахман Шамс эд-Дину, который напал на иностранцев в Хургаде, были предъявлены обвинения в убийстве, ношении холодного оружия, а также в терроризировании граждан и нападении на людей.
14 июля злоумышленник с ножом напал на иностранных туристов в одной из гостиниц Хургады. В результате инцидента погибли две немки. Ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка. 27 июля власти Чехии объявили о кончине 36-летней чешской гражданки в больнице Каира.
31 июля после проведенного курса лечения гражданка России вылетела из Каира через Афины в Москву.