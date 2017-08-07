Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: прокуратура Египта направила напавшего на туристов в Хургаде в спецклинику

Международная панорама
7 августа, 19:48 UTC+3 КАИР КАИР 7, августа. /ТАСС

Абдель Рахман Шамс эд-Дин пробудет в клинике 45 дней

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 7 августа. /ТАСС/. Высшая прокуратура госбезопасности Египта распорядилась направить подозреваемого в нападении на иностранных туристов в курортной Хургаде в спецклинику. Об этом, как сообщила газета "Аль-Яум ас-Сабиа", информировал представитель надзорного органа.

Смотрите также

СМИ: напавшему на туристов в Хургаде может быть предъявлено обвинение в терроризме

Прокуратура Египта: мотивы преступления в Хургаде до сих пор не ясны

По его словам, прокуратура приняла решение о переводе совершившего нападение в Хургаде в клинику психических заболеваний, расположенной в каирском районе Аббасия "для проверки его психической вменяемости". Указывается, что срок его обследования составит 45 дней.

Отмечается, что 28-летнему Абдель Рахман Шамс эд-Дину, который напал на иностранцев в Хургаде, были предъявлены обвинения в убийстве, ношении холодного оружия, а также в терроризировании граждан и нападении на людей.

14 июля злоумышленник с ножом напал на иностранных туристов в одной из гостиниц Хургады. В результате инцидента погибли две немки. Ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка. 27 июля власти Чехии объявили о кончине 36-летней чешской гражданки в больнице Каира.

31 июля после проведенного курса лечения гражданка России вылетела из Каира через Афины в Москву.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Нападение на туристов в Хургаде Борьба с "Исламским государством"
Страны
Египет
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский планетарий отменил просмотр лунного затмения из-за непогоды
2
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
3
Лунное затмение. Досье
4
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта
5
Эксперт: частичное лунное затмение лучше будет видно на Юге России, Урале и в Сибири
6
Украина выразила Польше протест в связи с планами разместить в паспорте мемориал Львова
7
Россияне смогут увидеть лунное затмение почти на всей территории страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама