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Украина выразила Польше протест в связи с планами разместить в паспорте мемориал Львова

Международная панорама
7 августа, 20:11 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, августа. /ТАСС

МИД Украины "рассматривает такие намерения как недружественный шаг, который негативно влияет на развитие стратегического украинско-польского партнерства"

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Мемориал орлят

Мемориал орлят

© Jan Mehlich via Wikimedia Commons

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Польши Яну Пекло в связи с намерениями Варшавы разместить на страницах нового паспорта изображение Мемориала орлят, расположенного на кладбище Львова. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МИД Украины.

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"7 августа 2017 года вызванному в МИД послу Республики Польша на Украине Яну Пекло была вручена нота, в которой выражается решительный протест относительно намерений министерства внутренних дел и администрации Польши разместить на страницах нового паспорта Польши изображение часовни-ротонды, расположенной на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище в городе Львов", - проинформировали в пресс-службе. В МИД добавили, что "Украина рассматривает такие намерения как недружественный шаг, который негативно влияет на развитие стратегического украинско-польского партнерства".

По мнению украинского внешнеполитического ведомства, оценивать исторические события должны историки, а сторонам следует воздержаться от "политизации отдельных исторических фактов, которые вредили бы развитию взаимовыгодного стратегического партнерства между Украиной и Польшей".

В 2018 году в Польше намерены выпустить паспорт в новом дизайне. На его страницах, среди других изображений, планируется разместить и изображение львовского Мемориала орлят. Также рассматривается возможность того, что на одной из страниц появится изображение Святых ворот, расположенных в Вильнюсе, что уже вызвало возмущение литовской стороны.

Мемориал орлят - военный мемориал во Львове, в центре которого расположена часовня, а по бокам - захоронения. Орлятами названы участники боев против войск Западно-украинской народной республики (1918-1919 гг.) и против большевиков (1920 г.), в основном - поляки. Кроме того, там похоронены летчики-добровольцы из США и военные советники из французской миссии, сражавшиеся в составе польских войск. Мемориал установлен на Лычаковском кладбище во Львове.

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