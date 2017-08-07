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Власти Чикаго требуют в суде признать миграционные правила Трампа неконституционными

Международная панорама
7 августа, 21:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, августа. /ТАСС

Действия администрации президента США "подрывают общественную безопасность", говорится в заявлении мэрии Чикаго

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НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Власти американского Чикаго подали в суд на минюст США, требуя отменить правила, ограничивающие предоставление федеральных грантов тем городам, куда в массовом порядке перебираются нелегалы. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении мэрии Чикаго.

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Согласно правилам, введенным в марте администрацией США, города, претендующие на получение поддержки из бюджета, должны предоставлять информацию о нелегальных мигрантах. Однако многие американские мегаполисы (среди них Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сакраменто, Майами, Нью-Йорк, Хьюстон) освобождают нелегалов от соблюдения этих правил.

В Вашингтоне неоднократно грозились лишить грантов такие города-убежища. Власти Чикаго в свою очередь считают действия администрации неконституционными. "Последние незаконные и ошибочные действия администрации Трампа нарушают конституцию и подрывают общественную безопасность, - заявил мэр Чикаго Рам Эмануэль. - Мы добьемся справедливости в суде".

На сегодняшний день, по различным данным, в США нелегально проживают около 11 млн человек. Со времени избрания Дональда Трампа на пост президента из страны выслали более 167 тыс. человек, в то время как за весь 2016 финансовый год число депортированных составило около 240 тыс. Большинство из них выходцы из стран Латинской Америки.

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