Reuters: боевики ИГ, предположительно, выпустили семь ракет по территории Ливана

IIHF уведомляла КХЛ о допинге только трех игроков, Плотникова среди них нетСпорт 7 августа, 22:08
Любимов: хоккейное противостояние Россия - Канада принципиально всегдаСпорт 7 августа, 22:02
ЦБ подал в суд заявление о признании банка "Югра" банкротомЭкономика и бизнес 7 августа, 22:01
Дежарден: российские хоккеисты провели лучше начало матча против канадцевСпорт 7 августа, 21:52
Дэйли: игроки, имеющие двусторонние контракты с клубами НХЛ, не смогут выступить на ОИСпорт 7 августа, 21:48
Браташ отметил самоотдачу хоккеистов сборной России в матче с канадцами на турнире в СочиСпорт 7 августа, 21:38
"Салават Юлаев" стал победителем Кубка губернатора Нижегородской области по хоккеюСпорт 7 августа, 21:21
Тимченко: олимпийская сборная России по хоккею заслуженно победила команду КанадыСпорт 7 августа, 21:09
Тимченко опроверг слухи о положительной допинг-пробе хоккеиста СКА ПлотниковаСпорт 7 августа, 20:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 7 августа. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в понедельник, предположительно, обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" территорию Ливана. Об этом сообщило в агентство Reuters со ссылкой на источник в службах безопасности Ливана.
Согласно предварительным данным, семь ракет упали в районе города Эль-Каа, заявил источник агентства. Пострадавших в результате обстрела нет. Ливанская армия открыла ответный огонь, отмечает Reuters.
В воскресенье ливанские войска открыли огонь по базам террористов в окрестностях городов Рас-Баальбек и Эль-Каа. Как сообщало агентство "Аль-Ватания", артиллерийские батареи уничтожили укрепления и командные пункты боевиков в горном районе Джурд-эль-Факиха, а также на высотах Джебель-эль-Мхейрам.
Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что ливанская армия может начать в ближайшие дни операцию по зачистке пограничной местности от террористов. По ее сведениям, в Рас-Баальбек и Эль-Каа направлены элитные формирования и бронетехника.
Банды ИГ используют горные ущелья для переброски в Сирию оружия и наемников. Боевики совершают нападения на армейские посты и устраивают теракты в населенных пунктах.