Reuters: боевики ИГ, предположительно, выпустили семь ракет по территории Ливана

ТАСС, 7 августа. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в понедельник, предположительно, обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" территорию Ливана. Об этом сообщило в агентство Reuters со ссылкой на источник в службах безопасности Ливана.

Согласно предварительным данным, семь ракет упали в районе города Эль-Каа, заявил источник агентства. Пострадавших в результате обстрела нет. Ливанская армия открыла ответный огонь, отмечает Reuters.

В воскресенье ливанские войска открыли огонь по базам террористов в окрестностях городов Рас-Баальбек и Эль-Каа. Как сообщало агентство "Аль-Ватания", артиллерийские батареи уничтожили укрепления и командные пункты боевиков в горном районе Джурд-эль-Факиха, а также на высотах Джебель-эль-Мхейрам.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что ливанская армия может начать в ближайшие дни операцию по зачистке пограничной местности от террористов. По ее сведениям, в Рас-Баальбек и Эль-Каа направлены элитные формирования и бронетехника.

Банды ИГ используют горные ущелья для переброски в Сирию оружия и наемников. Боевики совершают нападения на армейские посты и устраивают теракты в населенных пунктах.