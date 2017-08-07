Сенатор считает, что в США не утвердят законопроект об ужесточении выдачи грин-карт

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Законопроект о введении новых ограничений и условий для выдачи рабочих американских виз, который на прошлой неделе был представлен сенаторами-республиканцами в Белом доме и поддержан лично президентом Дональдом Трампом, вряд ли будет утвержден Сенатом Конгресса США в нынешнем виде. Такое мнение выразил в воскресенье в интервью телекомпании CBS американский сенатор Марко Рубио (республиканец от штата Флорида).

Согласно материалам, распространенным 2 августа пресс-службой Белого дома, законопроект подразумевает ликвидацию нынешней системы розыгрыша виз, которая названа устаревшей, а также обслуживающей "сомнительные экономические и гуманитарные интересы". Снижается также квота на получение права на постоянное проживание беженцами. На это, в соответствии с положениями законопроекта, смогут рассчитывать 50 тыс. человек в год в возрасте от 13 лет. Действующая квота в материалах не уточняется.

"Законопроект не пройдет Сенат. Думаю, в Белом доме понимают, что для этого не наберутся необходимые 60 голосов законодателей в Сенате", - считает Рубио.

"В чем-то я не согласен с этим документом. Он устанавливает произвольную квоту людей, которые могут приехать в США по грин-карте. Я не думаю, что должна быть какая-то произвольная квота - это число должно опираться на спрос людей", - утверждает Рубио. "Не хочу ограничивать легальную иммиграцию, однако я бы хотел поменять то, как мы ее регулируем", - сказал он.

Сенатор обратил внимание на тот факт, что в 2013 году он лично участвовал в разработке законопроекта, ужесточающего как нелегальную, так и легальную иммиграцию, причем по последней предлагалось ввести схожие ограничения, что и в нынешнем законопроекте. Эта инициатива прошла голосование в Палате представителей, однако застопорился в Сенате, напомнил он.

Разработчиками законопроекта выступили двое сенаторов- республиканцев - Том Коттон (от штата Арканзас) и Дэвид Пердью (от штата Джорджия).