Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сенатор считает, что в США не утвердят законопроект об ужесточении выдачи грин-карт

Международная панорама
7 августа, 23:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, августа. /ТАСС

Для принятия документа Белому дому понадобятся 60 голосов законодателей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Законопроект о введении новых ограничений и условий для выдачи рабочих американских виз, который на прошлой неделе был представлен сенаторами-республиканцами в Белом доме и поддержан лично президентом Дональдом Трампом, вряд ли будет утвержден Сенатом Конгресса США в нынешнем виде. Такое мнение выразил в воскресенье в интервью телекомпании CBS американский сенатор Марко Рубио (республиканец от штата Флорида).

Смотрите также

Грин-карты США. Досье

Согласно материалам, распространенным 2 августа пресс-службой Белого дома, законопроект подразумевает ликвидацию нынешней системы розыгрыша виз, которая названа устаревшей, а также обслуживающей "сомнительные экономические и гуманитарные интересы". Снижается также квота на получение права на постоянное проживание беженцами. На это, в соответствии с положениями законопроекта, смогут рассчитывать 50 тыс. человек в год в возрасте от 13 лет. Действующая квота в материалах не уточняется.

"Законопроект не пройдет Сенат. Думаю, в Белом доме понимают, что для этого не наберутся необходимые 60 голосов законодателей в Сенате", - считает Рубио.

"В чем-то я не согласен с этим документом. Он устанавливает произвольную квоту людей, которые могут приехать в США по грин-карте. Я не думаю, что должна быть какая-то произвольная квота - это число должно опираться на спрос людей", - утверждает Рубио. "Не хочу ограничивать легальную иммиграцию, однако я бы хотел поменять то, как мы ее регулируем", - сказал он.

Сенатор обратил внимание на тот факт, что в 2013 году он лично участвовал в разработке законопроекта, ужесточающего как нелегальную, так и легальную иммиграцию, причем по последней предлагалось ввести схожие ограничения, что и в нынешнем законопроекте. Эта инициатива прошла голосование в Палате представителей, однако застопорился в Сенате, напомнил он.

Разработчиками законопроекта выступили двое сенаторов- республиканцев - Том Коттон (от штата Арканзас) и Дэвид Пердью (от штата Джорджия).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
2
В Крыму и Севастополе без электричества остались более 108 тыс. человек
3
В районе Хургады один человек пострадал от нападения белой акулы
4
Московский планетарий отменил просмотр лунного затмения из-за непогоды
5
Минобрнауки проверит учителей на знание русского языка и математики
6
Электроснабжение потребителей в Крыму восстановлено в полном объеме
7
Россиянин Шубенков завоевал серебро ЧМ в Лондоне в беге на 110 метров с барьерами
Темы дня
Новости партнеров
Реклама