Полиция Запорожья завела уголовное дело за продажу футболок с советской звездой

Электроснабжение потребителей в Крыму восстановлено в полном объемеПроисшествия 7 августа, 23:36
Россиянин Шубенков завоевал серебро ЧМ в Лондоне в беге на 110 метров с барьерамиСпорт 7 августа, 23:33
Вирусная инфекция обнаружена в лондонском отеле, где живут российские легкоатлетыСпорт 7 августа, 23:26
В Крыму и Севастополе без электричества остались более 108 тыс. человекПроисшествия 7 августа, 22:50
Минобрнауки проиндексирует студенческие стипендии с 1 сентябряОбщество 7 августа, 22:28
Минобрнауки проверит учителей на знание русского языка и математикиОбщество 7 августа, 22:19
Полька Влодарчик завоевала золото чемпионата мира в метании молотаСпорт 7 августа, 22:19
Васильева заявила о необходимости всячески поддерживать фундаментальную науку в РоссииНаука 7 августа, 22:13
IIHF уведомляла КХЛ о допинге только трех игроков, Плотникова среди них нетСпорт 7 августа, 22:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Полиция Бердянска (Запорожская область) изъяла в магазине семь футболок с коммунистической символикой и завела уголовное дело за их распространение. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе полиции.
"Работники полиции в одном из магазинов изъяли футболки с коммунистической символикой Советского Союза. Открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование", - проинформировали в пресс-службе, уточнив, что "в торговом зале в свободной продаже было семь футболок с изображениями пятиконечной звезды, серпом и молотом посередине".
Уголовное дело открыто по статье об изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Закон о так называемой декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает различные формы "борьбы с коммунистическим прошлым", в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.