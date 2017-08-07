Полиция Запорожья завела уголовное дело за продажу футболок с советской звездой

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Полиция Бердянска (Запорожская область) изъяла в магазине семь футболок с коммунистической символикой и завела уголовное дело за их распространение. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе полиции.

"Работники полиции в одном из магазинов изъяли футболки с коммунистической символикой Советского Союза. Открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование", - проинформировали в пресс-службе, уточнив, что "в торговом зале в свободной продаже было семь футболок с изображениями пятиконечной звезды, серпом и молотом посередине".

Уголовное дело открыто по статье об изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Закон о так называемой декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает различные формы "борьбы с коммунистическим прошлым", в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.