СМИ: шиитское ополчение Ирака на границе с Сирией подверглось обстрелу США

ТАСС, 7 августа. Подразделения "Катаиб Сайид аш- Шухада", входящие в состав проправительственных военизированных отрядов "Аль-Хашд аш-Шааби" (шиитское ополчение - прим. ТАСС), подверглось обстрелу со стороны США. Как сообщил в понедельник телеканал As Sumaria со ссылкой на заявление ополченцев, инцидент произошел на территории Ирака близ границы с Сирией.

Согласно этому заявлению, США произвели массированный артиллерийский обстрел иракского ополчения. Подчеркивается, что в результате удара имеется "больше число погибших и раненых". Шиитское ополчение призвало правительство Ирака провести расследование инцидента.

По информации телеканала Rudaw, ВВС США нанесли удар по колонне сил "Аль-Хашд аш-Шааби" на ирако-сирийской границе.