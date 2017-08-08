Минобороны Венесуэлы заявило, что напавшие на военную базу связаны с оппозицией

ТАСС, 8 августа. Венесуэльская оппозиция имеет отношение к воскресному нападению на военную базу в городе Валенсия. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении министерства обороны Боливарианской Республики.

"Эта банда действует не ради благородных идеалов или националистических принципов, они орудуют как наемники, которым заплатили из Майами крайне правые группы, связанные с оппозицией и иностранными правительствами", - отмечается в документе. Гражданские лица, участвовавшие в нападении, признались, что их "обманом наняли в штатах Сулия, Лара и Яракуй", чтобы они захватили несколько военных объектов в ряде районов страны.

За несколько часов до нападения на базу в интернете было обнародовано видеообращение его участников. Один из них, человек в военной форме, представившийся капитаном Хуаном Кагуарипано, сообщил, что группа военнослужащих приняла решение выступить против правительства Мадуро.

В результате нападения погиб один из его участников, еще один получил тяжелые ранения, несколько человек были задержаны.