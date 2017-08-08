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СМИ: хакеры взломали сайты венесуэльских органов власти

Международная панорама
8 августа, 0:57 UTC+3 ТАСС

Хакерской группировке "Двоичные стражи" удалось, в частности, взломать интернет-ресурсы Верховного суда, Национальной ассамблеи и Национального избирательного совета страны

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ТАСС, 8 августа. Хакеры получили доступ к сайтам ряда венесуэльских органов власти и ведомств. Об этом сообщило в понедельник агентство EFE.

По его данным, хакерской группировке "Двоичные стражи" (The Binary Guardians) удалось, в частности, взломать интернет-ресурсы Верховного суда Венесуэлы, Национальной ассамблеи (парламента) и Национального избирательного совета (НИС).

Как утверждают в своем Twitter киберпреступники, им также удалось получить доступ к сайтам администрации президента, ВС республики, полиции, правительства Каракаса и других государственных структур. В настоящее время часть из них не работает.

Парламент Венесуэлы, большинство в котором принадлежит оппозиции, в своем Twitter подтвердил, что его сайт был взломан.

На копии веб-страницы НИС, сохраненной в кэше Google, размещен видеоролик с монологом Чарли Чаплина из фильма "Великий диктатор", а также призыв поддержать организаторов нападения на военную базу в венесуэльском городе Валенсия и выйти на улицы в знак протеста против действий правительства Николаса Мадуро.

Нападение на военную базу было совершено в воскресенье. По словам Мадуро, двое его участников были убиты, восемь - задержаны. Согласно информации Вооруженных сил Венесуэлы, почти все нападавшие были гражданскими лицами. Часть из них скрылась с украденным с базы оружием.

За несколько часов до нападения на базу в интернете было обнародовано видеообращение его участников. Один из них, человек в военной форме, представившийся капитаном Хуаном Кагуарипано, сообщил, что группа военнослужащих приняла решение выступить против правительства Мадуро.

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