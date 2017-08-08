Германская Левая партия выступила за политику разрядки в отношении России

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БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Европа должна отреагировать на недавние антироссийские санкции США и начать осуществлять по отношению к России такую политику, которая отвечала бы интересам ЕС. Об этом заявила сопредседатель фракции оппозиционной Левой партии в Бундестаге Сара Вагенкнехт. Ее интервью опубликовано в газетах, входящих в медиагруппу Funke.
"Недавние решения Конгресса США по санкциям показали, что Вашингтон в настоящее время бесцеремонно ставит в центр внешней политики собственные экономические интересы. Именно поэтому нужно срочно адаптировать европейскую и немецкую политику к собственным интересам, а также по соображениям мира и безопасности в Европе вернуться к традициям политики разрядки в отношении России", - заявила она.
Вагенкнехт отреагировала на заявления лидера германской Свободной демократической партии Кристиана Линднера - ранее он предложил немецким политикам временно забыть про конфликт вокруг Крыма и относиться к данной проблематике как "долгосрочному временному состоянию". Правительство Германии абстрагировалось от заявлений политика. Его слова подвергли критике представители других политических сил ФРГ.
2 августа президент США Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Европейцев беспокоит тот факт, что санкции позволяют штрафовать, в том числе и европейские компании за участие в совместных с РФ энергопроектах, в частности, в реализации "Северного потока - 2" .
Как заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, данные санкции не должны служить интересам энергетической отрасли США. Германия, по его словам, не потерпит, чтобы новый пакет ограничительных мер коснулся европейских компаний.
В минэкономики федеративной республики со своей стороны указали, что влияние на фирмы ЕС будет нарушать международное право.