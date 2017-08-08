Пентагон подтвердил готовность сбивать беспилотники над военными базами США

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США выработало новые правила отражения предполагаемых угроз своим военным объектам и личному составу со стороны беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в связи с распространением такого рода техники на коммерческом рынке. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы Пентагона подполковник сухопутных войск США Джейми Дэвис.

"Защита наших сил остается ключевым приоритетом, - сказал Дэвис. - Поэтому военное ведомство [США] подготовило чрезвычайно конкретные, но засекреченные правила, которые в деталях излагают, каким образом личный состав может отражать угрозу со стороны беспилотных летательных аппаратов в свой адрес, а также в адрес важнейших объектов и средств".

"Мы поддерживаем расследования, проводимые гражданскими правоохранительными органами по поводу несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов над военными объектами. Несмотря на то, что мы не обсуждаем конкретные меры боевого охранения, личный состав министерства обороны оставляет за собой право на самооборону", - отметил представитель Пентагона. Он уточнил, что несанкционированным американское военное ведомство считает любое применение БПЛА, нарушающее правила, установленные ранее Федеральным авиационным управлением (ФАУ) США. Эти правила размещены на сайте ФАУ, с ними может ознакомиться любой желающий обзавестись дронами, находящимися в открытой продаже, напомнил представитель Пентагона.

Его коллега из пресс-службы минобороны США - капитан 1 ранга ВМС Джефф Дэвис - подтвердил, что, "когда речь заходит об использовании дронов над военными объектами, новое наставление действительно позволяет принимать меры для пресечения таких угроз". Имеется в виду в том числе "вывод из строя и уничтожение" этих БПЛА в зависимости от обстоятельств и того, в небе над каким объектом они находятся, пояснил Дэвис в беседе с журналистами. Кроме того, предупредил он, такие аппараты могут быть конфискованы в рамках разбирательства по факту их появления над той или иной военной базой.

Дэвис подтвердил, что и прежние правила позволяли применять силу для вывода из строя и уничтожения дронов. Новые правила, принятые в июле в полной координации действий с ФАУ, укрепляют полномочия военных в этой сфере.

На территории США размещены 133 военных объекта Пентагона. В соответствии с оглашенными в марте прогнозами ФАУ, к 2021 году в США будут эксплуатироваться в коммерческих целях от 442 тыс. до 1,6 млн беспилотников. В конце прошлого года этот показатель был зафиксирован на отметке 42 тыс. единиц. Как считает ФАУ, число небольших моделей дронов, используемых в США любителями, к 2021 году перевалит за 3,5 млн с нынешних 1,1 млн единиц.