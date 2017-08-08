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Министр юстиции США привел к присяге нового главу ФБР

Международная панорама
8 августа, 3:19 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, августа. /ТАСС

Джефф Сешнс напомнил, что Кристофер Рей успешно доводил в суде до вынесения обвинительных заключений дела "террористов, воротил, торговавших наркотиками, и преступников из числа "белых воротничков"

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Кристофер Рей

Кристофер Рей

© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс привел в понедельник к присяге нового директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рея. Об этом сообщила пресс-служба минюста.

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Сешнс напомнил, что Рей, который в прошлом был одним из федеральных прокуроров США, успешно доводил в суде до вынесения обвинительных заключений дела "террористов, воротил, торговавших наркотиками, и преступников из числа "белых воротничков". "Он заслужил уважение коллег в министерстве юстиции <...> и двухпартийную поддержку в Сенате", - сказал Сешнс.

Под поддержкой Сената он имел в виду тот факт, что кандидатура Рея, выдвинутого на пост директора ФБР президентом Дональдом Трампом 7 июня, была утверждена 92 голосами членов верхней палаты Конгресса против 5. Это голосование состоялось 1 августа. Трамп в июне назвал Рея "безукоризненно квалифицированным" специалистом и заострил внимание на том, что тот в прошлом, к примеру, координировал "действия министерства юстиции в войне с терроризмом после терактов 11 сентября [2001 года]".

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Рей обещал беспристрастно служить закону, если верхняя палата Конгресса одобрит кадровое назначение, произведенное президентом. Он выражал мнение, что "Америка сталкивается с серьезными угрозами" как внутри страны, так и за рубежом. Одновременно Рей заверил, что в случае утверждения его кандидатуры он будет соблюдать конституцию и законы США.

Республиканец Трамп отправил прежнего главу ФБР Джеймса Коми в отставку 9 мая, подчеркнув, что был не удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации США во главе с президентом- демократом Бараком Обамой. В соответствии с законодательством США от 1976 года, срок полномочий директора ФБР составляет 10 лет. Одной из ключевых функций ФБР, которое подчиняется минюсту, является контрразведка.

Рей получил юридическое образование в Йельском университете, в 2003-2005 годах (при республиканской администрации Джорджа Буша-младшего) занимал пост помощника министра юстиции, генерального прокурора США по уголовным делам. До недавних пор являлся партнером в юридической фирме King&Spalding.

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Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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Коми, Джеймс Сешнс, Джефф Трамп, Дональд
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