Пхеньян пообещал предпринять "физические действия" в ответ на новые санкции Совбеза ООН

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ТАСС, 8 августа. КНДР пригрозила принять "физические действия" в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в ее отношении дополнительных санкций. Об этом говорится в распространенном во вторник агентством ЦТАК заявлении Комитета по поддержанию мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Враги не должны забывать, что мы готовы предпринять беспощадные стратегические меры, включая физические действия, полностью мобилизовав нашу национальную мощь", - подчеркивается в документе. Принятие СБ ООН новой резолюции в отношении КНДР в нем характеризуется как "террористический акт".
СБ ООН 5 августа единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР после проведенных ею в июле двух пусков межконтинентальных баллистических ракет. Документ предусматривает введение запрета на экспорт из этой страны целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов.
В резолюции также прописан запрет на создание новых совместных предприятий с КНДР и дополнительные инвестиции в уже существующие фирмы. В соответствии с документом странам, где трудятся северокорейские рабочие, запрещено увеличивать их число. Резолюция также обязует государства не пускать в свои порты суда, уличенные специальным комитетом СБ ООН в нарушении санкционного режима.
Санкции предусматривают и адресные меры в отношении 13 лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна. По подсчетам американской стороны, полное соблюдение новых ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы КНДР, составляющие сейчас около $3 млрд, на $1 млрд.