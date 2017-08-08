Минюст США обвинил мэра Чикаго в укрывательстве преступников

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Власти Чикаго (штат Иллинойс) решили бросить вызов федеральному правительству США в сфере иммиграционной политики и начали заниматься осознанным укрывательством преступников из числа незаконно въехавших на американскую территорию иностранцев. Такое обвинение выдвинул в адрес мэра Чикаго демократа Рама Эмануэля министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс, представляющий правящую Республиканскую партию.

"Политическое руководство Чикаго осознанно и намеренно решило выбрать курс, который чинит препятствия законной иммиграционной системе нашей страны в такой степени, которая, вероятно, не была превзойдена никаким иным административно-территориальным образованием [США]", - говорится в обнародованном в понедельник письменном заявлении Сешнса. С его точки зрения, власти Чикаго "демонстрируют открытую враждебность" и нежелание исполнять "законы, призванные обеспечить защиту правоохранительных ведомств" и снизить уровень преступности.

Мэрия Чикаго выработала "официальную политику защиты преступников из числа иностранцев", убежден Сешнс. "Это потрясает, если учитывать беспрецедентный всплеск преступности в Чикаго, где число убийств в 2016 году оказалось больше, чем в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе вместе взятых", - отметил министр. Его заявление было распространено в связи с тем, что власти Чикаго подали в суд на минюст, заявив о неконституционности ограничения выдачи федеральных грантов тем городам, которые не соблюдают ужесточенные меры иммиграционного контроля.

Администрация США ранее установила новые правила, согласно которым города, претендующие на получение упомянутых грантов, должны предоставлять информацию о нелегальных мигрантах на их территории властям в Вашингтоне. Речь идет прежде всего о так называемых "городах-убежищах", куда в массовом порядке перебираются нелегалы. Вашингтонская администрация неоднократно грозилась лишить грантов такие города, к которым принадлежит и Чикаго.

"Последние незаконные и ошибочные действия администрации Трампа нарушают конституцию и подрывают общественную безопасность", - заявил Эмануэль, добавив, что власти города будут добиваться справедливости в суде. "Выполняйте закон или обходитесь без средств налогоплательщиков", - подчеркнул в этой связи Сешнс.

В "городах-убежищах" к нелегалам применяется специальная политика, освобождающая их от соблюдения миграционных законов США. К таким городам, помимо Чикаго, также относятся калифорнийские Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Сакраменто, Майами (штат Флорида), Нью-Йорк, Сиэтл (штат Вашингтон), Хьюстон (штат Техас) и другие.