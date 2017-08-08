Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Guardian: в службе минсельхоза США запретили использовать фразу "изменение климата"

Международная панорама
8 августа, 4:44 UTC+3 ТАСС

По данным газеты, под запретом у работников Службы охраны природных ресурсов также оказались фразы "сокращение парниковых газов" и "изъятие углерода"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 8 августа. Руководство минсельхоза США запретило работникам Службы охраны природных ресурсов использовать в работе некоторые формулировки, в том числе термин "изменение климата". Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на данные переписки работников министерства, попавшие в ее распоряжении.

Под запретом оказались также фразы "сокращение парниковых газов" и "изъятие углерода". Вместо термина "адаптация к изменениям климата" сотрудникам предписали использовать словосочетание "устойчивость к экстремальным погодным условиям".

Смотрите также

Что нужно знать о Парижском соглашении по климату

По информации издания, терминологию скорректировали вскоре после инаугурации президента США Дональда Трампа, который неоднократно высказывал сомнения в научной обоснованности концепции глобального потепления. Он считает, что борьба с изменением климата может обернуться для страны крупными экономическими потерями.

"Документы проливают свет на цензуру, которую Трамп проводит в отношении науки ради собственных политических шагов", - так прокомментировал переписку юрист американского Центра биологического разнообразия Мэг Таунсенд, чье мнение приводит The Guardian. Сам центр предъявил иск к минсельхозу США с целью обязать госучреждение опубликовать информацию о цензуре.

1 июня Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. Договор был заключен в 2015 году, он призван не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой и таким образом предотвратить возможные необратимые последствия глобального потепления.

Смотрите также

LA Times: Шварценеггер намерен добиваться ужесточения экологических норм в США

США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату

"Драматическое решение": мировая реакция на выход США из Парижского соглашения по климату

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выход США из Парижского соглашения по климату
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первая нейтральная: барьерист Шубенков завоевал серебро чемпионата мира в Лондоне
2
Жители некоторых регионов России увидели лунное затмение
3
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
4
В Чечне потерпел аварию частный легкомоторный самолет
5
"Алроса": шахтеры рудника "Мир" услышали сигнал тревоги до поступления воды в выработки
6
Строительство дороги на острове Ольхон на Байкале обойдется в 2 млрд рублей
7
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама