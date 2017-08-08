Guardian: в службе минсельхоза США запретили использовать фразу "изменение климата"

ТАСС, 8 августа. Руководство минсельхоза США запретило работникам Службы охраны природных ресурсов использовать в работе некоторые формулировки, в том числе термин "изменение климата". Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на данные переписки работников министерства, попавшие в ее распоряжении.

Под запретом оказались также фразы "сокращение парниковых газов" и "изъятие углерода". Вместо термина "адаптация к изменениям климата" сотрудникам предписали использовать словосочетание "устойчивость к экстремальным погодным условиям".

По информации издания, терминологию скорректировали вскоре после инаугурации президента США Дональда Трампа, который неоднократно высказывал сомнения в научной обоснованности концепции глобального потепления. Он считает, что борьба с изменением климата может обернуться для страны крупными экономическими потерями.

"Документы проливают свет на цензуру, которую Трамп проводит в отношении науки ради собственных политических шагов", - так прокомментировал переписку юрист американского Центра биологического разнообразия Мэг Таунсенд, чье мнение приводит The Guardian. Сам центр предъявил иск к минсельхозу США с целью обязать госучреждение опубликовать информацию о цензуре.

1 июня Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. Договор был заключен в 2015 году, он призван не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой и таким образом предотвратить возможные необратимые последствия глобального потепления.