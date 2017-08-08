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Минобороны Японии отмечает рост военной активности соседних стран

Международная панорама
8 августа, 5:16 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 8, августа. /ТАСС

В Токио обратили внимание на рост числа так называемых серых зон, то есть "ситуаций, в которых нет ни мира в чистом виде, ни непредвиденных обстоятельств"

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ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Япония отмечает рост военной активности соседних с ней стран - Китая, России и КНДР. Такая оценка содержится в опубликованном во вторник ежегодном докладе японского оборонного ведомства "Белая книга".

"Заметна тенденция среди соседних стран модернизировать и укреплять свои военные возможности, активизировать военную деятельность", - отметили в минобороны в связи с публикацией доклада. Вместе с тем в Токио обращают внимание на рост числа так называемых серых зон, то есть "ситуаций, в которых нет ни мира в чистом виде, ни непредвиденных обстоятельств".

В разделе о деятельности соседних стран наибольшее внимание уделяется КНДР и ее ракетно-ядерной программе. Как считают в ведомстве, угроза безопасности в этой связи вышла на новый уровень. Эту формулировку неоднократно повторяли представители правительства страны.

Доклад практически не содержит новых положений в отношении России по сравнению с документом, опубликованном в 2016 году. Минобороны все так же отмечает, что РФ продолжает модернизировать армию и расширять зону активности своих вооруженных сил, в том числе активизируя деятельность на Южных Курилах. Вместе с тем в "Белой книге" подчеркивается, что в Сирии Москва "выступает посредником между правительством [Башара] Асада и оппозиционными силами", в этой связи "внимание приковано к движениям, направленным на расширение влияния [России] на Ближнем Востоке".

Что касается Китая, то в докладе содержатся оценки, согласно которым Пекин продолжает "решительно действовать, особенно в отношении морских вопросов, где его интересы конфликтуют с интересами других [стран], включая попытки изменить статус-кво при помощи силы". Кроме того, отмечается активность Китая в Тихом океане и в Восточно-Китайском море, в том числе вблизи спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао).

"Белая книга" министерства обороны Японии публикуется ежегодно. На этот раз доклад занимает более 500 страниц и описывает подходы Токио к основным вопросам безопасности.

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