Оппозиция Республики Корея считает, что президент страны посылает КНДР неверные сигналы

СЕУЛ, 8 августа. /ТАСС/. Оппозиция Республики Корея призвала президента страны Мун Чжэ Ина отказаться от политики давления и диалога в отношении КНДР и сконцентрироваться на одних санкциях. Об этом заявил во вторник лидер парламентской фракции оппозиционной Корейской партии свободы Чон У Тхэк в ходе встречи с другими представителями руководства политического объединения.

"Наше правительство транслирует Пхеньяну неверные сигналы, с одной стороны, говоря о необходимости оказания на него давления параллельно с ведением диалога, а с другой стороны, буквально умоляет Север сесть за стол переговоров", - подчеркнул Чон У Тхэк. "Поиск фундаментального решения ядерной проблемы Севера потребует от президента Муна последовательности в политике как в отношении Пхеньяна, так и мирового сообщества", - полагает депутат.

Главная оппозиционная партия вновь призвала лидера страны к пересмотру анонсированной им политики сближения и примирения с КНДР. Север до сих пор не только игнорировал все призывы из Сеула к началу диалога, но и осуществил два запуска межконтинентальных баллистических ракет, способных поражать цели на континентальной части США.

В субботу Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2371, ужесточив санкции в отношении КНДР в ответ на проведенные страной в июле ракетные испытания. Документ, в частности, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. В тексте прописаны и другие рестрикции, в том числе адресные меры в отношении лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.