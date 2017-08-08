Bloomberg: США готовятся расширить санкции в отношении Венесуэлы

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ТАСС, 8 августа. США готовятся ввести новые санкции против Венесуэлы, заморозив активы порядка 10 или 20 чиновников, близких к главе страны Николасу Мадуро. Об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По его информации, сделано это может быть уже в течение ближайших суток. Представитель американского минфина данную информацию Bloomberg не прокомментировал.
Предыдущие санкции, введенные 31 июля Вашингтоном против Мадуро, предусматривают замораживание принадлежащих ему активов, если они будут обнаружены в американской юрисдикции, и запрет на заключение с ним сделок гражданами США. Эти меры были приняты в связи с тем, что, с точки зрения Вашингтона, действия Мадуро направлены на подрыв демократии.
30 июля венесуэльские власти, несмотря на давление со стороны международного сообщества и массовые акции протеста, провели выборы в Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон. Решение Мадуро о созыве этого органа без проведения предварительного референдума привело к еще большему обострению обстановки в стране.