Избирком Венесуэлы запретил оппозиционной коалиции участвовать в выборах в ряде штатов

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ТАСС, 8 августа. Крупнейшая оппозиционная коалиция Венесуэлы - "Блок демократического единства" (БДЕ) - не сможет выставить своих кандидатов на региональных выборах в семи из 23-х штатов Венесуэлы. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении Национального избирательного совета (НИС).
Выборы губернаторов и региональных парламентов в Боливарианской Республике намечены на декабрь этого года. "БДЕ должен будет воздержаться от регистрации кандидатов в Сулии, Апуре, Монагасе, Боливаре, Трухильо, Арагуа и Карабобо, в соответствии с решениями, принятыми судами этих штатов в ходе процессов, идущих с прошлого года", - отмечается в заявлении НИС. Регистрация пройдет 8 и 9 августа.
БДЕ принадлежит большинство мест в Национальной ассамблее - однопалатном парламенте Венесуэлы.
С апреля в Венесуэле идут организуемые оппозицей акции протеста против действий правительства во главе с президентом Николасом Мадуро. За это время были убиты более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали. Порядка 5 тыс. человек были задержаны, из них около 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.