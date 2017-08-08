Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Избирком Венесуэлы запретил оппозиционной коалиции участвовать в выборах в ряде штатов

Международная панорама
8 августа, 7:12 UTC+3 ТАСС

"Блок демократического единства" не сможет выставить своих кандидатов на выборах в семи штатах республики

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 8 августа. Крупнейшая оппозиционная коалиция Венесуэлы - "Блок демократического единства" (БДЕ) - не сможет выставить своих кандидатов на региональных выборах в семи из 23-х штатов Венесуэлы. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении Национального избирательного совета (НИС).

Выборы губернаторов и региональных парламентов в Боливарианской Республике намечены на декабрь этого года. "БДЕ должен будет воздержаться от регистрации кандидатов в Сулии, Апуре, Монагасе, Боливаре, Трухильо, Арагуа и Карабобо, в соответствии с решениями, принятыми судами этих штатов в ходе процессов, идущих с прошлого года", - отмечается в заявлении НИС. Регистрация пройдет 8 и 9 августа.

БДЕ принадлежит большинство мест в Национальной ассамблее - однопалатном парламенте Венесуэлы.

С апреля в Венесуэле идут организуемые оппозицей акции протеста против действий правительства во главе с президентом Николасом Мадуро. За это время были убиты более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали. Порядка 5 тыс. человек были задержаны, из них около 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Персоны
Мадуро, Николас
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Опрос: рейтинг популярности Трампа достиг нового минимума
2
Первая нейтральная: барьерист Шубенков завоевал серебро чемпионата мира в Лондоне
3
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
4
Жители некоторых регионов России увидели лунное затмение
5
Ребенок разбился, упав из окна жилого дома на юге Москвы
6
В Чечне потерпел аварию частный легкомоторный самолет
7
В районе Хургады один человек пострадал от нападения белой акулы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама