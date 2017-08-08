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Венесуэльская оппозиция призвала сторонников выйти на общенациональную акцию протеста

Международная панорама
8 августа, 7:46 UTC+3 ТАСС

Депутат парламента от "Блок демократического единства" Хуан Рекесенс призвал всех, кто выступает против действий правительства, перекрывать улицы в течение шести часов

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ТАСС, 8 августа. Венесуэльская оппозиционная коалиция "Блок демократического единства" (БДЕ) назначила на вторник первую после выборов в Конституционную ассамблею (КА) общенациональную акцию протеста. Депутат парламента от БДЕ Хуан Рекесенс призвал всех, кто выступает против действий правительства, перекрывать улицы с 12:00 до 18:00 по местному времени (19:00 вторника - 01:00 среды мск).

"Эта диктатура хочет продать всему миру поддельное спокойствие [в Венесуэле], - сказал Рекесенс в видеообращении, опубликованном в Twitter БДЕ. - Мы продолжим выходить на улицы и протестовать. Много нас или мало, но 30 миллионов венесуэльцев не хотят КА". БДЕ контролирует парламент страны после убедительной победы на выборах в декабре 2015 года.

КА, созванная по решению президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума, может реформировать систему государственного управления и основной закон страны. По данным Национального избирательного совета, в выборах 30 июля приняли участие 41,53% избирателей, немногим более 8 млн человек. Оппозиция утверждает, что эти данные сильно завышены. По ее подсчетам, свой гражданский долг исполнили не более 3 млн венесуэльцев.

Создание КА было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. Ряд стран Латинской Америки заявил, что не признает итоги голосования. США назвали выборы в КА "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции в отношении Мадуро.

Организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти идут в Венесуэле с апреля. За это время были убиты более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали. Порядка 5 тыс. человек были задержаны, из них около 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.

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