Правительственные чиновники при поддержке нацгвардии выбили дверь парламента Венесуэлы

ТАСС, 8 августа. Три высокопоставленных правительственных чиновника, сопровождаемые значительным числом членов Национальной гвардии, выломали дверь и ворвались в протокольный зал дворца Национальной Ассамблеи Венесуэлы после ее очередной сессии, прошедшей в понедельник. Об этом сообщается на сайте парламента страны.

Данный инцидент, совершенный при участии бывшего главы МИД Венесуэлы Делси Родригес, депутата Дарио Виваса и чиновника Фиделя Васкеса, а также при поддержке полковника Бладимира Луго, был охарактеризован как "произвол" по отношению к 14 млн граждан, проголосовавшим на парламентских выборах 6 декабря 2015 года. Как говорится в сообщении парламента, эти люди адаптировали помещение под проведение намеченного на вторник совещания Конституционной Ассамблеи.

30 июля венесуэльские власти, несмотря на давление со стороны международного сообщества и массовые акции протеста, провели выборы в Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон. Решение Мадуро о созыве этого органа без проведения предварительного референдума привело к обострению обстановки в стране, в которой на протяжении нескольких месяцев проходят крупные антиправительственные выступления. Согласно последним данным, в ходе акций протеста погибли свыше 120 человек и тысячи пострадали. Порядка 5 тыс. человек были задержаны, из них около 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.