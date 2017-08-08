Экс-президенту Аргентины Карлосу Менему не разрешили участвовать в парламентских выборах

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 августа. /ТАСС/. Национальная избирательная палата (НИП) Аргентины не разрешила бывшему президенту страны и действующему сенатору Карлосу Менему вновь баллотироваться в верхнюю палату парламента республики. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на сайте Центра судебной информации.

Решение НИП связано с тем, что в июне 2013 года Менем был приговорен к семи годам тюрьмы за причастность к контрабанде оружия. Суд также запретил политику в течение 14 лет занимать государственные должности.

Таким образом НИП отменила решение нижестоящий инстанции, которая удовлетворила заявку Менема на участие в первичных выборах, поскольку приговор экс-президенту еще не подтвержден Верховным судом и не вступил в законную силу.

Менем собирался претендовать на место в Сенате от провинции Ла-Риоха. На праймериз, которые пройдут в Аргентине 13 августа, он должен был возглавить список оппозиционной Хустисиалистской партии. Парламентские выборы назначены на 22 октября.

В 2015 году Менем был осужден на 4,5 года тюрьмы за растрату. Апелляция по этому делу рассматривается вышестоящей инстанцией. От ареста экс-главу государства спасает парламентская неприкосновенность.