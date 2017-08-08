Страны АСЕАН выпустили декларацию по случаю 50-летия союза

БАНГКОК, 8 августа. /ТАСС/. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 8 августа преодолела полувековой рубеж. Так и не став чем-то похожим на "азиатский Евросоюз", АСЕАН остается одним из крупных и перспективных рынков, в том числе для России.

Общая безопасность

К своему "золотому" юбилею 10 государств Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины - подошли с пока еще актуальной идей более тесной региональной интеграции. Прежде всего речь идет о культуре, социальной сфере, экономике и безопасности. Последнее направление в этом году, пожалуй, усилилось как никогда. На юге Филиппин уже несколько месяцев идут бои со сторонниками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС), а в мусульманских Малайзии и Индонезии полиция регулярно отчитывается об аресте боевиков, ранее воевавших в Сирии.

Страны АСЕАН уже давно говорят о создании собственного миротворческого контингента. Однако партнеры имеют совершенно разные военно-политические приоритеты, так что пока кооперация ограничивается совместными учениями и обменом информацией. Тем не менее страны "азиатской десятки" по-прежнему декларируют свою открытость к кооперации в сфере безопасности, в том числе с такими странами, как Россия.

"Сегодня Россия и АСЕАН вместе озабочены такими общими вызовами, как транснациональная преступность и терроризм. Важными областями для сотрудничества также представляются вопросы кибербезопасности", - ранее рассказал в интервью ТАСС министр иностранных дел Таиланда Дон Прамудвинаи. Кстати, именно Таиланд, являющийся военным союзником США в Юго-Восточной Азии, сейчас наиболее активно сотрудничает с РФ в оборонной сфере.

Обоюдные визиты армейских чинов РФ и АСЕАН заметно участились, а в марте в Таиланде принимали главнокомандующего сухопутными войсками РФ генерал-полковника Олега Салюкова. Этот визит высокопоставленного российского военачальника в Таиланд стал первым за последние 10 лет.

Идея единого курорта

К своему 50-летнему юбилею члены ассоциации уже формально запустили Сообщество АСЕАН, предполагающее, к примеру, создание единого рынка труда и таможенного пространства. Тем не менее обеспечить реальные законодательную и материальную базы для этого странам "десятки" еще только предстоит: процесс движется крайне медленно даже в тех сферах, где общие выгоды очевидны для всех.

Так, каждая из стран АСЕАН располагает собственной туристической инфраструктурой. Первые попытки продвигать ее вместе были предприняты в этом году с запуском программы, рекламирующей 50 достопримечательностей АСЕАН в честь полувекового юбилея. Однако созданию единого азиатского курорта пока мешают, к примеру, разные миграционные нормы стран-участниц. Так, турист из России может приехать на отдых в Таиланд или Индонезию без визы, однако чтобы посетить некоторые соседние страны, понадобится специальное разрешение.

Министр туризма и спорта Таиланда Кобкарн Ваттанаврангкун рассказала в интервью ТАСС, что идея единого пространства с одинаковыми визовыми стандартами обсуждается на министерском уровне.

"Процесс [обсуждения] может занять определенное время, откровенно говоря. Мы хотели бы быть открытыми, и уверена, что мои коллеги из Министерства по туризму АСЕАН согласятся со мной, - отметила она. - В то же время есть и другие ведомства, отвечающие за безопасность и миграцию рабочей силы, у которых есть свои опасения, так что мы пока продолжаем обсуждать. Вопрос в повестке дня, но я не могу гарантировать сроки, когда это произойдет".

Тем не менее определенная кооперация в туристической сфере в рамках АСЕАН уже существует, уверяет Ваттанаврангкун. К примеру, на рынке продвигается концепция "Одна поездка - две страны". Она предполагает, что туристы, которые едут в Таиланд, имеют право на посещение еще одной страны - Мьянмы, Лаоса или Камбоджи.

Растущая экономика

По прогнозам правительства Малайзии, к 2020 году объем ВВП АСЕАН достигнет $4 трлн, что позволит этой региональной ассоциации стать седьмой экономикой в мире. В 2016 году совокупный ВВП стран АСЕАН составил свыше $2,5 трлн - 3,3% от общемирового. После некоторого спада вновь начал расти и торговый оборот России со странами блока. Наиболее красноречивые цифры демонстрирует Таиланд.

Согласно данным таможенного департамента королевства, торговый оборот между Таиландом и Россией увеличился за январь - май 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 79,5% и достиг $1,15 млрд. Экспорт товаров из Таиланда в РФ вырос на 48,8% - до $323,4 млн. Импорт из РФ, согласно таиландской статистике, за пять месяцев увеличился на 95,3% - до $823,8 млн.

"АСЕАН намерена продолжать двигаться вперед последовательно и вовлеченно, ориентируясь на внешний мир, - рассказал в интервью ТАСС генеральный секретарь этой организации Ле Лыонг Минь. - Это также означает, что ассоциация приветствует приток частного капитала и приглашает к партнерству средние и мелкие предприятия из России и других государств".