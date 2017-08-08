Власти Британии пригрозили компаниям за неподготовленность к кибератакам штрафом в $22 млн

ТАСС, 8 августа. Правительство Великобритании пригрозило компаниям, недостаточно защищенным от кибератак, штрафами до £17 млн ($22 млн). Такое предупреждение содержится в сообщении, распространенном во вторник министерством цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства в связи с обсуждением мер защиты национальной кибербезопасности.

"Организации, которые не смогут принять эффективные меры кибербезопасности, могут быть оштрафованы на сумму до £17 млн или 4% от общего объема оборота в соответствии с планами по обеспечению безопасности и устойчивости британских сетей и инфраструктуры в связи с риском кибератак", - отмечается в заявлении.

Однако подобные штрафы, как поясняют британские эксперты, будут предъявляться в крайнем случае, и они не затронут тех операторов, которые адекватно оценивали риски, принимали надлежащие меры безопасности и общались с компетентными органами, но все же подверглись атаке.

"Это поможет убедить британских операторов в сферах электроэнергии, транспорта, водоснабжения, энергетики, транспорта, здравоохранения и цифровой инфраструктуры подготовиться к тому, чтобы бороться с растущим числом киберугроз, а также противостоять случаям, связанным со сбоями в подаче электроэнергии, выходом из строя оборудования и стихийными бедствиями", - считают в министерстве.

"Мы хотим, чтобы Великобритания была самым безопасным местом в мире для жизни и работы в глобальной сети, а наши основные службы и инфраструктура были подготовлены к возрастающему риску кибератак и более устойчивы к другим угрозам, таким как сбои в питании и экологические риски", - заявил госминистр Мэтт Хэнкок.