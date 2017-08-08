Захарченко опасается обострения ситуации в Донбассе из-за возросшей активности ВСУ

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ДОНЕЦК, 8 августа. /ТАСС/. Обострение ситуации в Донбассе может начаться в ближайшее время из-за возросшей активности украинских силовиков. Об этом во вторник заявил журналистам глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.
"Каждый вечер происходят попытки прорыва в районе юга, позавчера - на Светлодарской дуге, противник усиливается, завозит боеприпасы и личный состав. Я думаю, что обострение в ближайшее время будет", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений о перемирии. Последнее, получившее название "хлебного перемирия", было согласовано 21 июня. Оно официально вступило в силу с 24 июня и должно соблюдаться в течение всего периода уборки урожая - до конца августа. Однако обстрелы продолжаются.
Командование ДНР зафиксировало за минувшие сутки 36 нарушений перемирия со стороны украинских силовиков.