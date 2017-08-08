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Захарченко опасается обострения ситуации в Донбассе из-за возросшей активности ВСУ

Международная панорама
8 августа, 11:40 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 8, августа. /ТАСС

Глава ДНР отметил, что украинские силовики постоянно предпринимают попытки прорвать оборону, кроме того, подвозят боеприпасы и увеличивают число военных на линии соприкосновения

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ДОНЕЦК, 8 августа. /ТАСС/. Обострение ситуации в Донбассе может начаться в ближайшее время из-за возросшей активности украинских силовиков. Об этом во вторник заявил журналистам глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

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"Каждый вечер происходят попытки прорыва в районе юга, позавчера - на Светлодарской дуге, противник усиливается, завозит боеприпасы и личный состав. Я думаю, что обострение в ближайшее время будет", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений о перемирии. Последнее, получившее название "хлебного перемирия", было согласовано 21 июня. Оно официально вступило в силу с 24 июня и должно соблюдаться в течение всего периода уборки урожая - до конца августа. Однако обстрелы продолжаются.

Командование ДНР зафиксировало за минувшие сутки 36 нарушений перемирия со стороны украинских силовиков.

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Персоны
Захарченко, Александр Владимирович
Темы
Кризис на Украине
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