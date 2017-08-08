На Украине начался внеочередной призыв в Нацгвардию

КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Внеочередной призыв на срочную военную службу в ряды Национальной гвардии начался во вторник на Украине.

Соответствующий указ президента страны Петра Порошенко был подписан 7 июля. "Призвать в августе 2017 года на срочную военную службу в Национальную гвардию Украины пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку", - сказано в тексте указа.

По данным украинского издания "Сегодня", Генштаб с 8 по 31 августа призовет на службу в Нацгвардию около тысячи человек. После этого призывную кампанию приостановят и возобновят очередной призыв только в октябре.

Как ранее сообщали в Генеральном штабе, внеочередной призыв необходим в связи с недобором бойцов Нацгвардии в мае. Срочники, которых призовут в ходе нынешней кампании, не будут отправлены в зону силовой операции в Донбассе. После обучения бойцы будут выполнять функции охраны общественного порядка и специальные задачи.