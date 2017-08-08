Бурджанадзе возложила ответственность за войну в Южной Осетии на Саакашвили

ТАСС, 8 августа. Ответственность за войну в Южной Осетии в 2008 г. лежит на экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили. Об этом заявила во вторник бывший председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе в интервью телеканалу RT.

"Войну начал Саакашвили. Ответственность за эти трагические события лежит в первую очередь на нем". - сказала она.

По словам Бурджанадзе, в Грузии не хотят акцентировать внимание на том, что войну начал Саакашвили, несмотря на расследования комиссии ЕС и "всеобщее понимание того, что произошло на самом деле".

Бывший председатель парламента отметила, что никогда не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. "Мне кажется, если кто-то из грузинских политиков решит это сделать, он очень скоро покинет свой пост. Несмотря на все проблемы и сложности, с которыми сталкивается грузинское общество, несмотря на то, что некоторые очень устали от проблем в экономической и социальной сфере, если смотреть глубже, вы увидите, что вопрос статуса Абхазии и Южной Осетии и воссоединения страны очень важен для всех жителей Грузии", - добавила она.

Бурджанадзе также заявила о желании выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. "Все зависит от того, какие действия предпримет "Грузинская мечта". Они меняют законодательные нормы", - сказала она.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.