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Бурджанадзе возложила ответственность за войну в Южной Осетии на Саакашвили

Международная панорама
8 августа, 13:15 UTC+3 ТАСС

По мнению экс-председателя парламента Грузии, в стране не хотят акцентировать внимание на данном факте, несмотря на "всеобщее понимание того, что произошло на самом деле"

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Нино Бурджанадзе

Нино Бурджанадзе

© Александр Казаков/ТАСС

ТАСС, 8 августа. Ответственность за войну в Южной Осетии в 2008 г. лежит на экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили. Об этом заявила во вторник бывший председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе в интервью телеканалу RT.

"Войну начал Саакашвили. Ответственность за эти трагические события лежит в первую очередь на нем". - сказала она.

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По словам Бурджанадзе, в Грузии не хотят акцентировать внимание на том, что войну начал Саакашвили, несмотря на расследования комиссии ЕС и "всеобщее понимание того, что произошло на самом деле".

Бывший председатель парламента отметила, что никогда не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. "Мне кажется, если кто-то из грузинских политиков решит это сделать, он очень скоро покинет свой пост. Несмотря на все проблемы и сложности, с которыми сталкивается грузинское общество, несмотря на то, что некоторые очень устали от проблем в экономической и социальной сфере, если смотреть глубже, вы увидите, что вопрос статуса Абхазии и Южной Осетии и воссоединения страны очень важен для всех жителей Грузии", - добавила она.

Бурджанадзе также заявила о желании выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. "Все зависит от того, какие действия предпримет "Грузинская мечта". Они меняют законодательные нормы", - сказала она.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

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Персоны
Саакашвили, Михаил Николаевич
Страны
Грузия Южная Осетия
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