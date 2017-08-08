В ООН обвинили власти Венесуэлы в слишком жестоком обращении с демонстрантами

ТАСС, 8 августа. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн обвинил власти Венесуэлы в злоупотреблении силовыми методами против демонстрантов, а также в незаконном задержании людей и нарушении их прав. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении.

"После начала волны демонстраций в апреле стало отчетливо заметно чрезмерное использование силовых методов против демонстрантов, - заявил верховный комиссар, чьи слова приводятся в опубликованном тексте. - Тысячи людей были незаконно задержаны, со многими плохо обращались и даже пытали их, а несколько сотен из них предстали перед военным трибуналом вместо гражданского суда".

В организации подчеркивают, что приведенные выше цифры не являются официальными данными, поскольку правительство не предоставило соответствующей статистики. Специальная мониторинговая группа УВКПЧ составила отчет на основе 135 бесед с пострадавшими в ходе протестов, их семьями, свидетелями, общественными деятелями, журналистами, адвокатами, врачами и сотрудниками прокуратуры, а также на основе информации из офиса омбудсмена.

Согласно данным УВКПЧ, в ходе протестов погибли 124 человека, при этом в 46 случаях мониторинговая группа склонна считать виновными полицейских, а еще в 27 случаях - вооруженные группировки, действующие под политическим контролем лидеров Единой социалистической партии Венесуэлы. Также в УВКПЧ отметили, что в ходе подавления демонстраций были убиты восемь сотрудников полиции.

С 1 апреля по 31 июля, по подсчетам наблюдателей, в стране было незаконно задержано более пяти тысяч участников протестных акций, при этом более тысячи предположительно остаются под стражей. Утверждается, что некоторые подвергались различным пыткам: от избиений до травли газом и применения электрошокера. Также некоторые представители СМИ пожаловались на помехи в освещении протестов со стороны полиции, включая применение газовых гранат, несмотря на ношение четких опознавательных знаков, а также случаи изъятия аппаратуры.

В этой связи Зейд Раад аль-Хусейн призвал власти немедленно пресечь злоупотребление силой и расследовать нарушения прав человека со стороны стражей порядка и проправительственных вооруженных группировок. Он также потребовал от властей прекратить давление на парламент и не допускать осуждения гражданских военным трибуналом.