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Немецкие депутаты могут попасть на базу в Турции по приглашению НАТО

Международная панорама
8 августа, 15:14 дата обновления: 8 августа, 15:20 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 8, августа. /ТАСС

Визит может состояться 8 сентября

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ТАСС, 8 августа. Один из ключевых спорных пунктов в отношениях ФРГ и Турции может быть решен через месяц - при посредничестве НАТО найден вариант, при котором депутаты Бундестага смогут посетить военнослужащих германской армии на базе в турецкой Конье. Об этом со ссылкой на собственные источники во вторник сообщил немецкий телеканал  ARD.

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Соответствующее приглашение на базу в Конье, где солдаты Бундесвера обслуживают самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, направлено в понедельник в Берлин за подписью заместителя генсека НАТО Роуз Готтемюллер. Это означает, что посещение будет организовано не немецким парламентом, а напрямую Североатлантическим альянсом, отмечает телеканал. Состояться оно может 8 сентября.

Штаб-квартира НАТО подтвердила подготовку визита на базу Конья в Турции 8 сентября

"Замгенсека НАТО Роуз Готтемюллер в настоящий момент работает с турецкими и немецкими властями, чтобы облегчить проведение под эгидой НАТО парламентского визита на авиабазу Конья. Этой работе предшествовали контакты генсека НАТО Йенса Столтенберга с главами МИД Турции и Германии, - сообщили в пресс-службе. - Немецкие и турецкие власти согласились, что такой визит может состояться 8 сентября 2017 года, переговоры о дальнейших шагах продолжаются".

В НАТО также подчеркнули, что турецкая авиабаза Конья "имеет ключевое значение для операций НАТО по поддержке Турции и коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России)".

Ранее власти в Анкаре отказывали немецким парламентариям в посещении немецких военнослужащих - сначала тех, кто дислоцирован в Инджирлике, затем тех, кто несет службу в Конье. В первом случае правительство ФРГ приняло решение вывести военнослужащих и передислоцировать их в Иорданию. Это было воспринято общественностью и наблюдателями как серьезный удар по немецко-турецким отношениям.

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