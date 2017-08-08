Комитет ООН зарегистрировал первую жалобу по белорусскому декрету о тунеядстве

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Комитет ООН по правам человека (КПЧ ООН) зарегистрировал первую жалобу по резонансному декрету президента Белоруссии о тунеядстве. Об этом во вторник сообщает сайт белорусского правозащитного центра "Весна".

Декрет президента появился два года назад, многие белорусы посчитали его несправедливым, отказались платить сбор, предусмотренный документом, и вышли на массовые акции протеста, которые проходили с февраля до мая в Минске и ряде областных центров республики.

"Управление Верховного комиссара ООН по правам человека приняло к рассмотрению жалобу одного из гомельских активистов весенних акций протестов Владимира Кацоры", - сообщает правозащитная организация. В своей жалобе Кацора рассказывает, что он вместе с другими гражданами в марте участвовал в несанкционированных властями уличном шествии и митинге в Гомеле против президентского декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества". Они прошли мирно, однако затем Кацора получил 12 суток административного ареста. Он считает, что тем самым были нарушены его права на свободу выражения мнения и мирное собрание.

Правозащитник Леонид Судаленко, который помогает гражданам отстаивать права на международном уровне, подчеркнул, что за весенние акции протестов гомельские активисты в общей сложности отсидели в изоляторе временного содержания более 60 суток, вынуждены выплачивать крупные административные штрафы. Практически все они воспользовались правом на подачу индивидуальных жалоб в КПЧ ООН.

История вопроса

Декрет президента, появившийся в апреле 2015 года, устанавливает обязанность граждан Белоруссии, а также постоянно проживающих в стране иностранных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании госрасходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней в истекшем году, по уплате сбора в размере 20 базовых величин (около $200). По мнению правозащитников, документ, по сути, вводит практику принудительного труда под угрозой наказания, что нарушает статьи конституции. Президент Александр Лукашенко в начале августа заявил, что не будет отменять декрет.