Боевики ИГ обстреляли Дейр-эз-Зор

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ТАСС, 8 августа. Один мирный житель погиб, трое получили ранения при минометном обстреле боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) жилых кварталов в сирийском городе Дейр-эз- Зоре. Об этом во вторник сообщило агентство SANA.
По его информации, в результате обстрела был нанесен ущерб инфраструктуре.
Осада Дейр-эз-Зора (около 200 тыс. жителей) продолжается с 2014 года. Восточная часть города захвачена бандами ИГ, в то время как западные и южные районы, а также военный аэродром находятся под защитой бойцов правительственных сил.