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Боевики ИГ обстреляли Дейр-эз-Зор

Международная панорама
8 августа, 15:10 UTC+3 ТАСС

В результате происшествия один человек погиб

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 8 августа. Один мирный житель погиб, трое получили ранения при минометном обстреле боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) жилых кварталов в сирийском городе Дейр-эз- Зоре. Об этом во вторник сообщило агентство SANA.

По его информации, в результате обстрела был нанесен ущерб инфраструктуре.

Осада Дейр-эз-Зора (около 200 тыс. жителей) продолжается с 2014 года. Восточная часть города захвачена бандами ИГ, в то время как западные и южные районы, а также военный аэродром находятся под защитой бойцов правительственных сил.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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