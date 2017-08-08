СМИ: в Саудовской Аравии умер 26-летний принц

ТАСС, 8 августа. Один из членов правящей в Саудовской Аравии семьи Аль Сауд умер в возрасте 26 лет. Об этом сообщил во вторник новостной портал "Эрем-ньюс".

По его информации, из жизни ушел принц Сальман бен Саад бен Абдалла бен Турки Аль Сауд. Власти королевства пока не сделали официальных заявлений о причине смерти.

По предварительным данным, молодой принц умер из-за сердечного приступа.