В Париже не получали запрос о ситуации в Киеве в 2014 году и переадресовали вопрос Украине

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ПАРИЖ, 8 августа. /ТАСС/. Франция не получала официального обращения по поводу допроса французских дипломатов, участвовавших 21 февраля 2014 года в подписании соглашения с оппозицией об урегулировании кризиса в стране. Об этом сообщили во вторник в МИД страны, переадресовав этот вопрос украинской юстиции.
"Высказываться по этому делу должна украинская юстиция, - заявил представитель министерства. - Пока министерство иностранных дел не получало никакого официального обращения по поводу допроса французских дипломатов по этому делу".
Ранее адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича сообщили, что в рамках дела о государственном перевороте подают ходатайство в Генеральную прокуратуру (ГПУ) с просьбой организовать допрос гарантов соглашения 2014 года.
Как уточнил адвокат Януковича Виталий Сердюк, должны быть допрошены бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, французский дипломат Эрик Фурнье, занимавший в тот момент во внешнеполитическом ведомстве Франции пост руководителя департамента континентальной Европы, а также экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Юрист подчеркнул, что необходимо выяснить, не действовали ли европейские гаранты соглашения "в сговоре с лидерами оппозиции во время осуществления государственного переворота на Украине в феврале 2014 года".
Сердюк напомнил, что сразу после подписания соглашения его условия были выполнены лишь Януковичем, поскольку в тот же день силы правопорядка начали отход из центра Киева, а глава государства согласился на досрочные президентские выборы. "Однако лидерами оппозиции и европейскими гарантами условия Соглашения и их выполнение были полностью проигнорированы", - подчеркнул он.
Соглашение об урегулировании кризиса на Украине было подписано 21 февраля 2014 года президентом Украины Виктором Януковичем с представителями украинской оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком. Гарантами соглашения выступили глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, руководитель департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Адвокат Януковича ранее заявлял, что экс-президент Украины 22 февраля 2014 года обращался к европейским министрам с просьбой оказать помощь в реализации соглашения. Отсутствие реакции со стороны европейских представителей явно отразилось на дальнейших событиях в стране, считает Сердюк.
В понедельник, 31 июля, адвокат сообщил об исчезновении оригинала этого соглашения из администрации президента, не исключив его умышленного уничтожения. В этой связи защита Януковича готовит запросы в МИД Германии, Франции и Польши с просьбой предоставить оригинал документа.