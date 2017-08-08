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Суд Киева продлил арест похищенному СБУ россиянину Одинцову

Международная панорама
8 августа, 15:18 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, августа. /ТАСС

На Украине Одинцова обвиняют в госизмене и дезертирстве, ему грозит до 15 лет тюрьмы

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КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Дарницкий районный суд Киева продлил до 6 октября арест российскому военнослужащему Максиму Одинцову, похищенному Службой безопасности Украины (СБУ) в ноябре прошлого года.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник его адвокат Валентин Рыбин.

"Арест продлен до 6 октября", - сказал он. По словам защитника, следующее заседание по делу следующее Одинцова состоится 1 сентября.

21 ноября 2016 года Минобороны РФ информировало, что СБУ похитила и вывезла на территорию Николаевской области прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова. Согласно информации представителя штаба Черноморского флота РФ, российские военнослужащие через подставных лиц были выманены с территории Крыма на территорию Украины "якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины".

Сразу после пересечения границы военнослужащие были задержаны, им предъявили обвинения в госизмене и дезертирстве. Согласно Уголовному кодексу Украины, им грозит до 15 лет тюрьмы.

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