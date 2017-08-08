Власти Польши пока не приняли решений о внешнем виде нового паспорта страны

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ВАРШАВА, 8 августа. /ТАСС/. Текущее обсуждение внешнего вида нового польского паспорта носит консультативный характер, и никакие решения пока не приняты. Об этом во вторник информировала пресс-служба МВД Польши, курирующего этот проект.
Польша в 2018 году по случаю 100-летия независимости страны планирует выпустить новые заграничные паспорта. На его страницах будут размещены разные образы из истории страны. Выбрать эти сюжеты МВД предложило гражданам при помощи голосования. Среди возможных вариантов - расположенный во Львове Мемориал орлят и Святые ворота в Вильнюсе с чудотворным образом Матери Божией Остробрамской, что вызвало негодование властей Украины и Литвы.
"Информируем, что окончательное решение о том, какие сюжеты будут использованы в новом паспорте, будет принято в сентябре. Голосование на сайте является формой консультаций с общественностью. Представленные варианты демонстрируют личности, события, места и символы, связанные с восстановлением Польшей независимости в 1918 году. Еще раз подчеркиваем, что никакие решения на данный момент не приняты", - информировало МВД в ответ на запрос корреспондента ТАСС.
В понедельник министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Польши Яну Пекло в связи с намерениями Варшавы разместить на страницах нового паспорта изображение Мемориала орлят, расположенного на кладбище Львова. Орлятами названы участники боев против войск Западно-украинской народной республики (1918-1919 гг.) и против большевиков (1920 г.), в основном поляки. В МИД указали, что "Украина рассматривает такие намерения как недружественный шаг, который негативно влияет на развитие стратегического украинско-польского партнерства". Литва в свою очередь напомнила, что Святые ворота расположены на ее территории, и их изображение не должно размещаться на официальных документах других государств.
Голосование о новом дизайне польского паспорта завершится 10 сентября.