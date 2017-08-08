Макрон потратил на свою предвыборную кампанию почти €16,7 млн

ПАРИЖ, 8 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон, избранный на этот пост в мае текущего года, потратил на свою предвыборную кампанию почти €16,7 млн. Такие данные опубликованы в официальном вестнике правительства Journal Officiel.

Затраты Макрона, баллотировавшегося на выборах от движения "Республика на марше" (тогда - "На марше"), оказались ниже расходов его предшественника на этом посту Франсуа Олланда, который в 2012 году в ходе избирательного марафона потратил свыше €21,7 млн. При этом допустимая французским законодательством сумма, которую могут потратить кандидаты в президенты, составляет €22,5 млн.

Что касается конкурентов Макрона в избирательной гонке, то второе место по расходам занял баллотировавшийся от Социалистической партии Бенуа Амон. Затраченная им на предвыборную кампанию сумма достигла порядка €15 млн.

Расходы кандидата от "Республиканцев" Франсуа Фийона составили почти €13,8 млн, а лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен - около €12,4 млн. Жан-Люк Меланшон, представлявший на выборах движение "Неподчинившаяся Франция", потратил почти €10,7 млн.

Выборы президента Франции прошли в два тура - 23 апреля и 7 мая. Борьбу за место в Елисейском дворце вели 11 кандидатов. По итогам первого тура наибольшее число голосов получили Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен. В решающем туре победу одержал кандидат от "Республики на марше", набравший 66,06% голосов. Лидер "Нацфронта" получила 33,94% голосов.