Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AP: заблокировавший вирус WannaCry британский программист предстанет перед судом в США

Международная панорама
8 августа, 18:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, августа. /ТАСС

Маркус Хатчинс подозревается в создании и распространении в 2014 году программы Kronos для перехвата информации о банковских операциях

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Британский программист Маркус Хатчинс, остановивший распространение вируса WannaCry, предстанет 14 августа перед федеральным судом в Милуоки (штат Висконсин) по обвинению в компьютерном мошенничестве, совершенном в 2014-2015 годах. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Associated Press со ссылкой на представителя прокуратуры Восточного округа Висконсина.

Смотрите также

Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься

23-летний Хатчинс был арестован 2 августа в Лас-Вегасе (штат Невада), где он участвовал в конференции по компьютерной безопасности Def Con. Некоммерческая организация Electronic Frontiers заявила о намерении внести за Хатчинса залог в $30 тыс. с тем, чтобы он находился на свободе до суда.

В отношении британского программиста, создавшего и распространявшего в 2014 году программу Kronos для перехвата информации о банковских операциях, в американском суде выдвинуты обвинения по шести пунктам, в частности, в сговоре с целью совершить компьютерное мошенничество, в перехвате электронных сообщений и в несанкционированном доступе к компьютерам.

Хатчинс, известный в интернете под псевдонимом MalwareTech, 13 мая сообщил, что ему удалось остановить распространение вируса-вымогателя WannaCry, атаковавшего системы по всему миру днем ранее. Данный вирус блокировал операционные системы компьютеров и требовал перечисления денег за восстановление доступа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Всемирная атака хакеров
Страны
США Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
2
Трое детей пострадали в ДТП в Мытищах
3
Трамп назвал злоупотребление опиоидами крупнейшей проблемой США
4
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
5
СМИ: Неймар планирует подать жалобу на "Барселону" в ФИФА за невыплаченный бонус
6
Соколов: сообщение по железнодорожной ветке в обход Украины может начаться в этом году
7
Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама