AP: заблокировавший вирус WannaCry британский программист предстанет перед судом в США

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НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Британский программист Маркус Хатчинс, остановивший распространение вируса WannaCry, предстанет 14 августа перед федеральным судом в Милуоки (штат Висконсин) по обвинению в компьютерном мошенничестве, совершенном в 2014-2015 годах. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Associated Press со ссылкой на представителя прокуратуры Восточного округа Висконсина.
23-летний Хатчинс был арестован 2 августа в Лас-Вегасе (штат Невада), где он участвовал в конференции по компьютерной безопасности Def Con. Некоммерческая организация Electronic Frontiers заявила о намерении внести за Хатчинса залог в $30 тыс. с тем, чтобы он находился на свободе до суда.
В отношении британского программиста, создавшего и распространявшего в 2014 году программу Kronos для перехвата информации о банковских операциях, в американском суде выдвинуты обвинения по шести пунктам, в частности, в сговоре с целью совершить компьютерное мошенничество, в перехвате электронных сообщений и в несанкционированном доступе к компьютерам.
Хатчинс, известный в интернете под псевдонимом MalwareTech, 13 мая сообщил, что ему удалось остановить распространение вируса-вымогателя WannaCry, атаковавшего системы по всему миру днем ранее. Данный вирус блокировал операционные системы компьютеров и требовал перечисления денег за восстановление доступа.