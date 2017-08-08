СМИ: венесуэльским депутатам не позволяют войти в здание парламента

ТАСС, 8 августа. Служащие Национальной гвардии Венесуэлы не позволяют депутатам войти в здание Национальной ассамблеи (НА). Об этом сообщила во вторник газета El Nacional.

По ее данным, с самого утра зона вокруг парламента перекрыта. В район стянуты служащие Нацгвардии.

Депутат из оппозиционного альянса "Блок демократического единства" Сталин Гонсалес подтвердил в своем Twitter, что ему не дают войти в здание парламента, большинство мест в котором принадлежит политическим оппонентам президента Николаса Мадуро. "Это правительство вторгается в те места, которые они не могут получить на законных основаниях", - написал он.

#ATENCION no nos dejan pasar al Palacio Federal Legislativo. Este gobierno invade los espacios que ya no son capaz de ganar legítimamente pic.twitter.com/Q6bJaIhVWE — Stalin González (@stalin_gonzalez) August 8, 2017

Ранее Конституционная ассамблея (КА), созванная по инициативе исполнительной власти, сообщила, что проведет свое второе заседание во дворце НА во вторник. В понедельник вечером парламент, не признающий учредительный орган, сообщил в своем Twitter, что в протокольный зал парламента в сопровождении служащих Нацгвардии силой проникли несколько сторонников Мадуро.

30 июля венесуэльские власти, несмотря на давление со стороны международного сообщества и массовые акции протеста, провели выборы в КА, которая может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон. Решение Мадуро о созыве этого органа без проведения предварительного референдума привело к обострению обстановки в стране, в которой на протяжении нескольких месяцев проходят крупные антиправительственные выступления. Согласно последним данным, в ходе акций протеста погибли свыше 120 человек и тысячи пострадали. Порядка 5 тыс. человек были задержаны, из них около 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.