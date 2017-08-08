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Президент Колумбии не исключил возможности разрыва отношений с Венесуэлой

Международная панорама
8 августа, 19:22 UTC+3 ТАСС

Хуан Мануэль Сантос отметил, что в стране устанавливается диктатура и приходит конец демократии

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ТАСС, 8 августа. Колумбия не исключает возможности разрыва отношений с Венесуэлой из-за внутриполитической ситуации в этой стране. Такое мнение высказал в интервью каналу Caracol-TV президент южноамериканской страны Хуан Мануэль Сантос. Тысячи венесуэльцев ежедневно переходят границу с Колумбией в поисках продовольствия и медикаментов, многие из них остаются в соседней стране.

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Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция

"Там [в Венесуэле] устанавливается диктатура, приходит конец демократии. Мы должны быть солидарны с венесуэльским народом, но мы не можем быть солидарны с режимом, который навязывает эта диктатура", - сказал Сантос. Он отметил, что "разрыв отношений с Венесуэлой может наступить", при этом решения такого рода нужно будет принимать "вместе с другими президентами".

Еще до выборов в Конституционную ассамблею Венесуэлы 30 июля Сантос заявил, что не признает их результаты. Созыв этого однопалатного органа, который может реформировать систему государственного управления и основной закон страны, был встречен неодобрением со стороны международного сообщества. Ряд ведущих стран Латинской Америки отказался признавать итоги голосования. США назвали выборы в КА "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции в отношении президента Николаса Мадуро.

В Венесуэле с апреля идут организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. За это время были убиты более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали. Порядка 5 тыс. человек были задержаны, из них около 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.

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Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Колумбия Венесуэла
Персоны
Мадуро, Николас Сантос, Хуан Мануэль
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