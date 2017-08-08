Reuters: иранский беспилотник сблизился с истребителем ВМС США в Персидском заливе

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ТАСС, 8 августа. Иранский беспилотник во вторник приблизился к истребителю-бомбардировщику F/A-18E Super Hornet ВМС США в Персидском заливе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя США.
По данным агентства, расстояние между истребителем и беспилотником составляло около 30,5 метров.
Как пояснил представитель США агентству на условиях анонимности, американскому истребителю пришлось маневрировать, чтобы избежать столкновения с иранским беспилотником QOM-1. Он также добавил, что иранская сторона проигнорировала несколько сообщений по радиосвязи, назвав такое поведение "опасным и непрофессиональным".