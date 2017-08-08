Трамп поделился в Twitter материалом СМИ, содержащим засекреченную информацию

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп разместил во вторник в своем Twitter ссылку на материал американских СМИ, который основан, предположительно, на засекреченной информации, попавшей к журналистам в результате утечек.

Об этом сообщила телекомпания CNN.

Речь идет об информационном материале телеканала Fox News, в которой говорится, что военные КНДР впервые с 2014 года установили на один из своих патрульных катеров две крылатые противокорабельные ракеты. Этот опубликованный в понедельник материал основывается на сведениях, которыми поделился с каналом неназванный источник в американских правительственных структурах, знакомый с последними разведданными США.

U.S. spy satellites detect North Korea moving anti-ship cruise missiles to patrol boat https://t.co/BPFXsLffgy — FOX & friends (@foxandfriends) 8 августа 2017 г.

На то, что процитированный Трампом материал содержит конфиденциальную информацию, указала постпред США при ООН Никки Хейли, выступавшая во вторник утром в эфире Fox News. В ответ на просьбу прокомментировать статью, она ответила: "Я не могу говорить о чем-то, что засекречено. Если это попало в газеты, то это позор". Хейли заявила, что такие утечки "подвергают американцев опасности" и "этому должен быть положен конец".

При этом, как отмечает CNN, неясно, знала ли Хейли о том, что сам Трамп процитировал данный материал незадолго до ее интервью.

Администрации Трампа в последнее время приходится иметь дело с многочисленными утечками конфиденциальной информации, попадающей в СМИ по неофициальным каналам. Как заявила старший советник президента Келлиэнн Конуэй, такая ситуация "злит людей", работающих в Белом доме, "начиная с президента и вице-президента".

В минувшую пятницу министр юстиции США Джефф Сешнс сообщил, что за период работы администрации Трампа власти предъявили обвинения в организации утечек уже четырем чиновникам, а число открытых дел, связанных с распространением конфиденциальных данных, с января утроилось. Трамп приветствовал усилия минюста на этом направлении. В то же время в ведомстве заявили, что не собираются преследовать журналистов за публикацию информации, основанной на утечках, за исключением случаев нарушения закона со стороны СМИ.