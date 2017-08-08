Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп поделился в Twitter материалом СМИ, содержащим засекреченную информацию

Международная панорама
8 августа, 19:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, августа. /ТАСС

Данные попали к журналистам в результате утечки информации

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп разместил во вторник в своем Twitter ссылку на материал американских СМИ, который основан, предположительно, на засекреченной информации, попавшей к журналистам в результате утечек.

Об этом сообщила телекомпания CNN.

Речь идет об информационном материале телеканала Fox News, в которой говорится, что военные КНДР впервые с 2014 года установили на один из своих патрульных катеров две крылатые противокорабельные ракеты. Этот опубликованный в понедельник материал основывается на сведениях, которыми поделился с каналом неназванный источник в американских правительственных структурах, знакомый с последними разведданными США.

На то, что процитированный Трампом материал содержит конфиденциальную информацию, указала постпред США при ООН Никки Хейли, выступавшая во вторник утром в эфире Fox News. В ответ на просьбу прокомментировать статью, она ответила: "Я не могу говорить о чем-то, что засекречено. Если это попало в газеты, то это позор". Хейли заявила, что такие утечки "подвергают американцев опасности" и "этому должен быть положен конец".

При этом, как отмечает CNN, неясно, знала ли Хейли о том, что сам Трамп процитировал данный материал незадолго до ее интервью.

Администрации Трампа в последнее время приходится иметь дело с многочисленными утечками конфиденциальной информации, попадающей в СМИ по неофициальным каналам. Как заявила старший советник президента Келлиэнн Конуэй, такая ситуация "злит людей", работающих в Белом доме, "начиная с президента и вице-президента".

В минувшую пятницу министр юстиции США Джефф Сешнс сообщил, что за период работы администрации Трампа власти предъявили обвинения в организации утечек уже четырем чиновникам, а число открытых дел, связанных с распространением конфиденциальных данных, с января утроилось. Трамп приветствовал усилия минюста на этом направлении. В то же время в ведомстве заявили, что не собираются преследовать журналистов за публикацию информации, основанной на утечках, за исключением случаев нарушения закона со стороны СМИ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Хейли, Никки Трамп, Дональд
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси
2
Основатель ВИА "Веселые ребята" Павел Слободкин скончался на 73-м году жизни
3
Трамп назвал злоупотребление опиоидами крупнейшей проблемой США
4
Иранский беспилотник помешал истребителю США совершить посадку на авианосец
5
Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"
6
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
7
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
Темы дня
Новости партнеров
Реклама