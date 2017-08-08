НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси

БРЮССЕЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. НАТО сожалеет, что президент РФ Владимир Путин посетил Абхазию без согласования с властями Грузии, и считает, что эта поездка подрывает международные усилия по урегулированию конфликта в регионе. С таким утверждением выступил во вторник исполняющий обязанности представителя альянса Дилан Уайт.

"Визит президента Путина в Абхазский регион Грузии в девятую годовщину военного конфликта подрывает международные усилия по поиску мирного урегулирования в регионе путем переговоров. Мы сожалеем, что этот визит произошел без предварительного согласования с властями Грузии", - сказал он.

"НАТО едина в полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах. Мы никогда не признаем никаких попытки изменить статус Абхазии и Южной Осетии как регионов Грузии", - заявил он.

НАТО и грузино-югоосетинский конфликт

Россия признала независимость Республики Абхазия сразу после окончания вооруженного грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 г. Занимавший тогда пост президента РФ Дмитрий Медведев 26 августа 2008 г. подписал указы о признании РФ независимости Южной Осетии и Абхазии. Впоследствии независимость Абхазии и Южной Осетии признали Никарагуа, Венесуэла и Республика Науру.

В период грузинской агрессии против Южной Осетии в августе 2008 года НАТО полностью поддержала грузинскую сторону, резко осудив все действия РФ по восстановлению мира. Американская делегация заблокировала предложение РФ провести заседание Совета Россия - НАТО (СРН) для информирования альянса об истинном положении вещей в зоне конфликта. После прекращения боевых действий НАТО на 9 месяцев приостановила работу СРН и неоднократно призывала Россию отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии.

После того как международное расследование под руководством швейцарского дипломата Хайди Тальявини полностью подтвердило, что война в 2008 году была начата грузинской стороной, НАТО постепенно возобновила сотрудничество с Россией, однако свою позицию по этому конфликту не поменяла.

Дмитрий Рогозин, бывший в 2008 году постпредом РФ при НАТО, неоднократно отмечал, что сделанное в апреле 2008 года на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте политическое заявление о том, что Киев и Тбилиси "смогут в будущем стать членами НАТО" сыграло роль катализатора в попытках Тбилиси силой вернуть неподконтрольные территории. По нормам альянса страна, имеющие неурегулированные территориальные проблемы, не может стать членом НАТО, поскольку может вовлечь альянс в локальный или глобальный конфликт.

Визит Путина

Путин во вторник прибыл с визитом в Абхазию. Российский лидер провел там переговоры с президентом республики Раулем Хаджимбой.

Нынешний визит Путина в Абхазию пришелся на 9-ю годовщину вооруженного нападения Грузии на Южную Осетию. В предыдущий раз президент РФ приезжал в Абхазию в августе 2013 года.